Ayushmann Khurrana se souvient de ses années d’université et partage une photo de retour inestimable

Ce doit être un mercredi nostalgique pour l’acteur Ayushmann Khurrana alors qu’il remontait le temps et partageait ses souvenirs d’université sur les réseaux sociaux.

Sur l’image, Ayushmann peut être vu avec une barbe. « (Circa 2006) Baat hai Panjab University ke hut numéro 14 ki. Muskan hai befikra routine quotidienne ki baat hai. Mass comm dept ki purani building ke peeche samosa aur chai. University ka le gars le plus célèbre fir bhi assez timide », écrit-il sur Instagram, en ajoutant une photo de lui de ses années d’université.

Jetez un oeil ici :

La photo de retour d’Ayushman a attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux.

« Hahahaha. Vous avez l’air si différent sur cette image », a commenté un utilisateur. « Dreamboy », a plaisanté un autre utilisateur.

Il y a quelques jours, Ayushmann avait souhaité à son papa à l’occasion de la fête des pères avec un post spécial. À côté de quelques photos de retour, Ayushmann a remercié son père, P. Khurrana, de lui avoir appris pourquoi la discipline est la pierre angulaire du succès.

« J’adorerais enfreindre les règles fixées par mon père pendant mon enfance, mais maintenant, je me rends compte que je ne peux même pas enfreindre les règles que je me suis fixées ! Nous l’avons obtenu de lui. La discipline », a écrit Ayushmann sur son réseaux sociaux à l’occasion de la fête des pères.

Il a ajouté : « L’amour de la musique, de la poésie, des films et de l’art. Il a étudié le droit mais a toujours été intrigué par l’astrologie. Il est la raison derrière les doubles N et les doubles R de mon nom. En même temps, il nous a aussi appris que nous avons la capacité de façonner notre propre destin et notre bon karma peuvent remplacer n’importe quel devin. Mon ami, philosophe et guide. Mon père. «

Pendant ce temps, sur le plan cinématographique, Ayushmann sera vu dans les films « Anek » et « Chandigarh Kare Aashiqui ».