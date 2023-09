Ayushmann Khurrana se souvient d’avoir traversé des hauts et des bas, « détruisant le doute de soi », et écrit une note émouvante à l’occasion de son 39e anniversaire

Ayushmann Khurrana a écrit une note sincère à l’occasion de son 39e anniversaire et a partagé une vidéo éditée résumant son parcours des Roadies à Bollywood.

Alors qu’Ayushmann Khurrana avait 39 ans jeudi, l’acteur a partagé une vidéo éditée par des fans, résumant son parcours sur son Instagram, et a écrit une note sincère. Sur Instagram, Ayushmann a partagé une vidéo composée de clips allant de son premier passage à la télévision avec Roadies à sa carrière à Bollywood avec des films tels que Vicky Donar, Dum Laga Ke Haisa, Bala, Andhadhun, Dream Girl et le récent Dream Girl 2. La vidéo comprend également des moments de ses premiers prix Bollywood, de la réception du prix national pour Andhadun et de la présentation dans Time Magazine

Partageant la vidéo, Ayushmann a rappelé comment son parcours a connu de nombreux hauts et bas, et comment il a surmonté le doute de soi et d’autres obstacles au cours de sa carrière. Remerciant ses fans pour leur soutien constant, il a écrit : « Ça a été une vie pleine d’épreuves, de nombreux hauts et bas, des jours et des nuits de doute de moi-même. Mais me voici. Toujours debout. Toujours croyant. Merci à tous ceux qui ont m’a aimé inconditionnellement. Merci d’avoir rendu mon anniversaire spécial.

Voici le message





Récemment, Ayushmann a connu le succès au box-office avec Dream Girl 2. Avant ce film, Ayushmann avait connu la chute avec des échecs consécutifs tels que Chandigarh Kare Aashiqui, Anek, An Action Hero et Doctor G. De 2017 à 2019, Ayushmann a donné des succès consécutifs tels que Bareilly Ki Barfi, Shubh Mangal Saavdhan, Andhadhun, Badhaai Ho, Article 15, Bala, Dream Girl et Bala.

La comédie romantique Dream Girl 2 d’Ayushmann Khurrana et Ananya Panday est sortie en salles le vendredi 25 août et lors de son deuxième samedi 2 septembre, le film a franchi la barre convoitée des 100 crores de roupies dans le monde entier, grâce au bouche-à-oreille positif. du public.

Outre Ayushmann et Ananya, Dream Girl 2 présente Paresh Rawal, Rajpal Yadav, Vijay Raaz, Manjot Singh, Abhishek Banerjee, Manoj Joshi et Annu Kapoor dans des rôles importants. Raaj Shaandilyaa, qui a réalisé le prequel lors de ses débuts en tant que réalisateur, a également réalisé Dream Girl 2 produit par Shobha Kapoor et Ektaa R Kapoor sous leur bannière Balaji Motion Pictures.