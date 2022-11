Ayushmann Khurrana rend hommage au “héros d’action OG” Ajay Devgn et recrée la scène populaire de Phool Aur Kaante

Ayushmann Khurrana est ravi de la sortie de son prochain actioner An Action Hero. Ce sera le premier thriller d’action d’Ayushmann, emballé avec des scènes d’action à indice d’octane élevé, un parkour impressionnant, des combats au corps à corps et des moments maar-dhaad.

Ayushmann ne ménage aucun effort pour promouvoir ce film. Des visites de la ville à l’hommage aux héros d’action OG, Khurrana a activement participé aux intégrations et aux visites de la ville au cours des 20 derniers jours.

Récemment, l’acteur-chanteur a également tenté de recréer la célèbre scène partagée d’Ajay Devgn du film Phool Aur Kaante de ce dernier. Le plan d’entrée de Devgn, debout et en équilibre entre deux vélos en mouvement. Parlant de la même chose, une source partage “Lorsque l’idée de recréer la scène emblématique a été suggérée, Ayushmann a immédiatement accepté et était vraiment excité à ce sujet. Il a demandé à l’équipe de prendre les dispositions nécessaires et la photo a été prise le jour même. Il a légendé la photo, “OG Action Hero ko naye Action Hero ka salaam. Kaafi phool aur kaanton se guzarna padta hai doston.”

S’adressant à Bollywood Bubble, lorsqu’on a demandé à Ayushmann de nommer sa star pan-indienne préférée, il a immédiatement pris le nom d’Alia et a ajouté : “Do superhit di hai usne, Gangubai Kathiawadi aur Brahmastra. Usse badi superstar kon hai ?” Khurrana a ajouté: “Humesha hum baat karte hai superstar masculine ki (nous parlons souvent de superstars masculines), mais elle est en fait la plus grande superstar du pays. L’acteur a même mentionné que l’actrice de l’étudiante de l’année a également joué dans deux succès films cette année, à savoir RRR et Darlings Dans la même interview, Ayushmann a même exprimé son désir de travailler avec Alia car il n’a encore été jumelé avec elle dans aucun des films.

An Action Hero est la troisième sortie d’Ayushmann Khurrana après le thriller d’espionnage Anek d’Anubhav Sinha et la comédie sociale Doctor G avec Rakul Preet Singh.