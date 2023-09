Ayushmann Khurrana récite un verset de la Bhagavad Gita tout en acceptant le TIME 100 Impact Award aux États-Unis et reçoit une standing ovation

L’acteur Ayushmann Khurrana a été le seul Indien à être honoré lors des TIME 100 Impact Awards de cette année. L’acteur s’est rendu aux États-Unis pour accepter le prix, qu’il a obtenu pour ses choix de films inhabituels et son travail philanthropique auprès de l’UNICEF et d’autres organisations à but non lucratif. Lundi, Ayushmann a partagé une publication de lui-même recevant le prix et son discours – qui comprenait un shloka de la Bhagavad Gita – a conquis les fans.

L’acteur Ayushmann Khurrana a été le seul Indien à être honoré lors des TIME 100 Impact Awards de cette année. L’acteur s’est rendu aux États-Unis pour accepter le prix, qu’il a obtenu pour ses choix de films inhabituels et son travail philanthropique auprès de l’UNICEF et d’autres organisations à but non lucratif. Lundi, Ayushmann a partagé une publication de lui-même recevant le prix et son discours – qui comprenait un shloka de la Bhagavad Gita – a conquis les fans. Ayushmann a partagé un tas de photos et de vidéos du gala de remise des prix, qui a eu lieu dimanche, sur son Instagram. Une vidéo de l’événement comprenait son discours d’acceptation. Il a dit : « Avant de commencer, j’aimerais réciter l’un des versets de notre écriture et guide indien/hindou – La Bhagavad Gita – Karmanye vadhikaraste, Ma Phaleshu Kadachana, Ma Karmaphalahetur bhurma, Te Sango Stvakarmani. Ce verset résume l’essence de l’action altruiste. Il met l’accent sur le fait d’être orienté vers le processus plutôt que vers le résultat. Cela vous apprend à vous détacher des fruits de votre travail.

Le discours émouvant d’Ayushmann lui a valu une standing ovation lors de l’événement. De nombreux fans et collègues de l’industrie ont réagi à la vidéo en ligne, faisant l’éloge de l’acteur. Parlant de cet honneur, Ayushmann a déclaré : « C’est un moment d’humilité pour moi d’être reconnu comme artiste par le prestigieux TIME Magazine ! Je suis ici pour représenter l’époque de l’Inde sous le soleil et je suis fier du fait que l’Inde soit en train de devenir un pivot de la narration progressiste à travers le cinéma. Plus tôt, dans son article annonçant Ayushmann comme l’un des lauréats du prix, TIME écrivait : « Khuranna est également devenu passionné par l’utilisation de sa plateforme sur grand écran pour défendre les questions sociales…. Cette approche a donné le ton non seulement pour une carrière cinématographique réussie, mais aussi pour les efforts parallèles de Khurrana en tant que chanteur, poète, philanthrope et défenseur de la jeunesse indienne. Ayushmann a récemment joué dans Dream Girl 2, qui a rapporté plus de Rs 100 crore en Inde, son cinquième film à franchir ce cap.