Ayushmann Khurrana place la barre plus haut et s’apprête à surpasser sa meilleure performance en carrière dans Dream Girl avec Dream Girl 2

En tant que comédie dramatique très attendue d’Ayushmann Khurrana, Dream Girl 2 se prépare enfin pour sa sortie, l’excitation autour de la même chose est absolument à son apogée. Alors que la bande-annonce et la chanson Dil Ka Telephone 2.0 récemment publiée ont donné une dose parfaite de divertissement, ce qu’elle apporte, c’est Ayushmann de retour en tant que belle et charmante Pooja. Après avoir laissé le public absolument abasourdi par sa performance, Ayushmann arrive en effet avec la suite du plus gros tube de sa carrière, Dream Girl sorti en 2019.

Avec Dream Girl, Ayushmann a vraiment conquis le cœur du public en présentant une comédie unique en son genre sur grand écran. Bien que le film ait reçu un énorme amour du public, il est également devenu un grand succès commercial avec son énorme collection au box-office, ce qui en fait le film le plus populaire d’Ayushmann. Le film a vu Ayushmann et Annu Kapoor se réunir après Vicky Doner et, fait intéressant, ils jouent tous les deux le même rôle dans le prochain Dream Girl 2.

La bande-annonce de sa suite Dream Girl 2 a récemment été publiée, ce qui a donné l’idée que son histoire pourrait être une continuation de la précédente, mais cette fois d’une manière plus grande et meilleure. Alors qu’Ayushmann en tant que Pooja a fait tomber tout le monde amoureux de sa voix, dans Dream Girl 2, il ira de l’avant car son visage a déjà été révélé dans la bande-annonce. Cela a en effet justifié que les suites aient un énorme potentiel comme on l’a vu récemment dans le cas de Gadar.

Gadar 2 est devenu un succès instantané en raison de la bonne volonté et de la crédibilité de Gadar. De plus, Dream Girl 2 apporte également un ensemble d’acteurs talentueux comme Ayushmann Khurrana et Ananya Panday dans les rôles principaux, tandis que Paresh Rawal, Rajpal Yadav, Vijay Raaz et Manjot Singh, Abhishek Banerjee, Manoj Joshi et Annu Kapoor dans d’autres rôles de premier plan.

Le film a été écrit par Raaj Shaandilyaa, qui a également réalisé sa première partie. Comme la bande-annonce est maintenant sortie, Dream Girl 2 a l’air absolument intéressant et frais. Il serait intéressant de voir comment le film va nous divertir avec son humour indistinct.