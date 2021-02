Ayushmann Khurrana manque ses cheveux longs, partage une photo

L’acteur Ayushmann Khurrana portait ses cheveux longs pour son rôle dans le prochain film, Chandigarh Kare Aashiqui. Maintenant qu’il a eu une coupe, il lui manque ses cheveux longs.

Ayushmann a posté une photo sur Instagram affichant des muscles dans une photo torse nu. Il a les cheveux courts dans l’image.

«Mes cheveux longs me manquent. J’attache cet élastique quand je suis nue. Mes longues heures de sommeil me manquent. Mes longues promenades au bord du lac de la crique de ma ville me manquent. Écouter la playlist qui m’amène à les temps de la gaieté. Mais regarder en avant est la seule règle mensongère de la terre », écrit-il en légende.

Ayushmann tourne actuellement pour Anek d’Anubhav Sinha. Le film devrait sortir le 17 septembre.

Avant cela, Ayushmann revient sur les écrans avec Chandigarh Kare Aashiqui le 9 juillet. Le drame romantique réalisé par Abhishek Kapoor co-stars Vaani Kapoor. Le film présente Ayushmann comme un athlète crossfit tandis que Vaani joue son amour. Le calendrier de tournage du film a été bouclé dans les 48 jours à Chandigarh.