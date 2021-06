Ayushmann Khurrana et sa femme Tahira Kashyap se tournent vers la baby shower d’Aparshakti et Aakriti Ahuja – En photos | Nouvelles des gens

New Delhi : l’acteur de Bollywood Aparshakti Khurana et sa femme Aakriti Ahuja attendent leur premier bébé. L’acteur Ayushmann Khurrana et sa femme et auteur Tahira Kashyap ont partagé les photos de leur cérémonie de baby shower, à laquelle n’ont assisté que des amis proches et la famille.

Partageant les photos de l’histoire Instagram, Ayushmann a écrit : « @tahirakashyap prend également une photo.

Sur la photo, Aparshakti et sa femme coupent le gâteau tandis que le couple de célébrités est devenu photographes professionnels pour le beau couple.

Tahira a également partagé sa photo dans sa story Instagram et a écrit : « Ces deux (sic) » suivi d’un emoji émerveillé.

Récemment, l’acteur Luka Chuppi a pris son compte Instagram et a partagé une photo de lui avec sa femme pour annoncer qu’ils attendent leur premier enfant ensemble.

Exprimant son bonheur sur Instagram, il a écrit : « लॉकडाउन में काम तो एक्सपैंड हो नहीं पाया तो हमें लगा फ़ैमिली ही एक्सपैंड कर लेते हैं #PreggerAlert

@taniaabroll @taniagrewalphotography.. »

Le duo s’est marié en 2014.

Sur le front de travail, Aparshakti a été vu pour la dernière fois dans le drame de danse de Remo D’Souza Street Dancer 3D aux côtés de Varun Dhawan et Shraddha Kapoor. Il sera ensuite vu dans Casque de Satram Ramani et dans la prochaine émission Web de Vikramaditya Motwane, Stardust et cela marque les débuts de l’acteur dans le monde OTT.