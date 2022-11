Ayushmann Khurrana et Nora Fatehi partagent l’affiche de leur morceau de danse Jehda Nasha de An Action Hero

Les acteurs de Bollywood Ayushmann Khurrana et Nora Fatehi seront vus danser ensemble sur une nouvelle chanson Jedha Nasha. Oe mardi, Nora et Ayushmann ont dévoilé l’affiche de leur prochaine chanson Jehda Nasha du film An Action Hero.



S’adressant à Instagram, Ayushmann a partagé l’affiche qu’il a sous-titrée : “Préparez-vous à nouveau sur la piste de danse avec #JehdaNasha, avec une touche torride ! Bientôt disponible ! #AnActionHero dans les cinémas près de chez vous le 2 décembre 2022.”







Chantée par Amar Jalal, IP Singh, Yohani et Harjot Kaur et écrite par Amar Jalal et Balla Jalal, la chanson est une piste de danse. La chanson est un remake officiel d’une vieille chanson du même titre d’Amar Jalal. La date de sortie officielle de la chanson est toujours attendue.



Récemment, une vidéo a fait surface sur les réseaux sociaux dans laquelle Ayushmann et Nora pouvaient être vus en train de chanter ensemble sur une chanson. Eh bien, il semble que la chanson ne soit autre que Jehda Nasha. Peu de temps après que l’acteur de Bala ait laissé tomber l’affiche, les fans ont inondé la section des commentaires de cœurs rouges et d’émoticônes de feu.

“J’ai hâte d’avoir un héros d’action”, a commenté un fan. Un autre fan a écrit : « DEUX HOTTIES EN UNE SEULE CHANSON ». Outre Nora Fatehi, la diva de Bollywood Malaika Arora aura également un numéro d’article spécial dans An Action Hero. Récemment, les créateurs ont dévoilé la bande-annonce officielle du film à suspense décalé qui a recueilli des réponses massives du public.

Dirigé par Anirudh Iyer, le film met également en vedette Jaideep Ahlawat dans les rôles principaux et devrait sortir en salles le 2 décembre 2022. Le film marque le premier rôle plein d’action de l’acteur de Dream Gir de sa carrière et après avoir regardé les commentaires il est clair que les fans ont hâte de le voir dans un avatar d’action.



Pendant ce temps, Ayushmann sera également vu dans un prochain film comique Dream Girl 2 aux côtés d’Ananya Panday, Paresh Rawal, Annu Kapoor, Manoj Joshi et Vijay Raaz et le film devrait sortir en salles le 23 juin 2023. (Avec les entrées de l’ANI)