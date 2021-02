L’acteur Ayushmann Khurrana, qui tourne actuellement pour Anek d’Anubhav Sinha dans l’Assam, est submergé par l’amour qu’il a reçu dans le Nord-Est. Selon certaines sources, 40 à 50 personnes des villages voisins affluent sur le plateau pour rencontrer Ayushmann et lui souhaitent bonne chance pour son film.

« Je suis vraiment submergé par l’amour que je reçois des gens ici dans le Nord-Est. J’ai rencontré tous ceux qui ont eu la gentillesse de venir à nos sets pour me souhaiter bonne chance pour Anek. C’était humiliant de le savoir. ils adorent mon métier et ma marque de cinéma et j’ai eu des interactions avec eux pendant les pauses de tournage et post wrap chaque fois que possible », a déclaré Ayushmann.

« La chaleur que j’ai reçue des gens ici restera toujours avec moi, me motivant à faire mieux et à mieux divertir mon pays », at-il ajouté.

L’acteur a un journal de rendez-vous bien rempli, avec un certain nombre de sorties alignées pour ses fans. Il a la comédie dramatique d’Anubhuti Kashyap, Docteur G, avec Rakul Preet Singh, en plus du drame romantique d’Abhishek Kapoor, Chandigarh Kare Aashiqui, qui met en vedette Vaani Kapoor avec lui.