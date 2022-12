Ayushmann Khurrana espère que le bouche à oreille fort incitera davantage de personnes à venir au cinéma

Ayushmann Khurrana et Jaideep Ahlawat, un artiste bourré d’action, An Action Hero, est sorti en salles le vendredi 2 décembre. plateformes médiatiques.

Ayushmann et le producteur du film Aanand L. Rai ont partagé une note de gratitude sur leurs comptes de médias sociaux le lundi 5 décembre, remerciant le public d’avoir soutenu leur film et ont ajouté qu’ils espéraient que le fort bouche à oreille conduirait à plus de personnes venant à les théâtres pour regarder An Action Hero sur grand écran.

Leur note disait: “Notre premier film d’action. Premier film du réalisateur Anirudh. Premier film de l’écrivain Neeraj Yadav. Premier film théâtral du directeur musical Parag. Premier film théâtral du directeur de la photographie Kaushal Shah. Héros, c’était vraiment comme si nous étions les nouveaux étudiants en cinéma et que nous étions tous prêts à faire quelque chose de vraiment excitant et d’un nouvel âge.”

“En tant qu’équipe, nous sommes toujours alignés et enclins à essayer de provoquer une perturbation créative. De Shubh Mangal Saavdhan, Shubh Mangal Zyada Saavdhan et maintenant An Action Hero, nous avons essayé de donner au public quelque chose de nouveau à savourer et à discuter à travers notre marque de cinéma. . Donc, nous sommes touchés par toute la positivité et le fort bouche à oreille entourant An Action Hero. Nous espérons que cela fera boule de neige et que de plus en plus de gens viendront dans les salles “, conclut la note.

Ils ont en outre ajouté : “Nous avons toujours voulu raconter des histoires différemment et soutenir des projets frais, uniques et sans encombrement. Nous sommes reconnaissants de l’amour qui nous arrive pour An Action Hero. Cela valide notre position de marcher sur le route la moins fréquentée, pour prendre des risques et, espérons-le, contribuer à faire de notre industrie une entité de narration plus diversifiée.”





“Pour nous, An Action Hero est un scénario rare, un film destiné à repousser les limites de la créativité et nous espérons que vous continuerez à lui donner de l’amour et de l’appréciation dans les jours à venir. Continuez à aimer et à soutenir !”, la note écrite par ont conclu l’acteur et le cinéaste-producteur.