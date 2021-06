Ayushmann Khurrana écrit une belle note pour son père à l’occasion de la fête des pères

Il n’est pas surprenant que le multi-talentueux Ayushmann Khurrana voit la beauté non seulement dans son jeu d’acteur mais aussi dans son écriture et une fois de plus, il a justifié son talent. Le jour de la fête des pères, Ayushmann a écrit une note sincère pour son père, l’astrologue P. Khurana.

Il a partagé quelques photos de retour et l’a légendé, « Bachpan mein papa ki lagayi paabandiyon ko todne mein bahut mazaa aata tha. Aur ab bade ho kar khud pe lagayi paabandiyaan todi nahi jaata. »

Il a ajouté: « Nous l’avons obtenu de lui. La discipline. L’amour pour la musique, la poésie, les films et l’art. Il a étudié le droit mais a toujours été intrigué par l’astrologie. mon nom. En même temps, il nous a également appris que nous avons la capacité de façonner notre propre destin et que notre bon karma peut remplacer n’importe quel devin. Mon ami, philosophe et guide. Mon père @astrologer.pkhurrana, « .

Le frère d’Ayushmann, Aparshakti Khurana, et sa femme Tahira Kashyap ont réagi à la publication avec des émojis de cœur.

À propos de l’orthographe inhabituelle de son nom, Ayushmann avait déclaré à Hindustan Times dans une interview en 2017, « Après tout, mon père est astrologue depuis avant ma naissance. En fait, cette tendance est arrivée assez tard et même plus tard à Mumbai ».

Interrogé sur le nom de son frère, il a répondu : « Il n’en avait pas besoin car son nom était numérologiquement correct. Mes parents cherchaient un nom qui avait une orthographe normale et qui correspondait à la numérologie. Mais ils n’en ont pas trouvé. Tout ce qu’ils ont trouvé étaient des noms très simples, mais Ayushmann était unique », a-t-il ajouté.

Sur le plan du travail, selon un ancien rapport, Khurrana souhaite collaborer avec autant de cinéastes que possible car il estime que tous sont de « gros preneurs de risques ».

Il a joué dans plusieurs films comme ‘Dum Laga Ke Haisha’, ‘Shubh Mangal Saavdhan’, ‘Badhaai Ho’, ‘Andhadhun’, ‘Dream Girl’ et ‘Shubh Mangal Zyada Saavdhan’. Il a été vu pour la dernière fois dans la comédie dramatique de 2020 « Gulabo Sitabo » qui mettait en vedette Amitabh Bachchan dans le rôle principal.