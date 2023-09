Ayushmann Khurrana dit qu’An Action Hero a échoué bien qu’il s’agisse d’un « grand film » car il est sorti au mauvais moment

Ayushmann Khurrana revient sur l’échec au box-office d’An Action Hero.

Pendant des années après ses débuts, il semblait qu’Ayushmann Khurrana ne pouvait rien faire de mal. L’acteur a choisi les sujets les plus anticonformistes et pourtant, ils semblaient fonctionner au box-office. Grâce à cela, il s’est taillé une place en tant que star bancable dans les histoires de petites villes enracinées. Mais alors que tout semblait aller pour le mieux pour Ayushmann, la pandémie s’est produite. Cela a vu quelques films de sa sortie en streaming et les autres échouer au box-office. L’acteur a récemment parlé de l’échec de son film An Action Hero, acclamé par la critique, et de ce qui aurait pu mal se passer.

An Action Hero a marqué les débuts en tant que réalisateur d’Anirudh Iyer. La méta-comédie noire a vu Ayushmann jouer une star de cinéma impliquée dans le meurtre du frère d’un homme politique fort. Le film mettait en vedette Jaideep Ahlawat dans le rôle de son adversaire et a été salué par la critique. Pourtant, c’était un raté au box-office, gagnant seulement Rs 16 crore sur un budget de Rs 45 crore.

Parlant du film lors d’une récente conversation avec DNA, Ayushmann a déclaré : « Ce n’était probablement pas le bon moment pour An Action Hero. Dans notre esprit, nous faisions un film commercial serré, captivant, court (2 heures seulement). Je pense que nous avons fait un excellent film. L’ambition était de faire un thriller haletant, d’actualité, lié aux médias et la blague était sur nous. Mais comme je l’ai dit, ce n’était pas le bon moment. Vous devez entrer dans ce puzzle. Peut-être qu’il y avait beaucoup de désordre à ce moment-là. »

Ayushmann a déclaré que les temps ont changé maintenant et à en juger par la réaction positive des gens au film lors de sa sortie sur Netflix, le film aurait peut-être réussi s’il était sorti maintenant. « S’il était sorti maintenant, il aurait probablement fait bien mieux. Parfois, c’est simplement une question de timing, pas seulement de façon dont le produit est fabriqué. Malheureusement, les gens n’ont pas consommé le produit. Quand ils l’ont regardé sur Netflix, ils l’ont vraiment adoré », a ajouté l’acteur.

Mais Ayushmann refuse de se laisser enliser par des films qui ne fonctionnent pas bien. «Je pense que cela fait partie du jeu. On apprend quelque chose avec chaque film, en particulier avec ceux qui ne fonctionnent pas », a-t-il déclaré d’un ton neutre. Le vent a sûrement tourné. La dernière version d’Ayushmann, Dream Girl 2, a rapporté plus de Rs 100 crore dans le monde en moins de deux semaines.