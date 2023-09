Ayushmann Khurrana célèbre son film Dream Girl 2 dépassant Rs 100 crore avec ses fans et les qualifie de « plus grandes pom-pom girls »

Ayushmann Khurrana célèbre le succès de Dream Girl 2 auprès des fans en organisant une fête pour eux.

Ayushmann Khurrana profite actuellement du succès de son dernier film Dream Girl 2. Le film est entré dans le club des Rs 100 crore et pour célébrer cet exploit, l’acteur remercie ses fans d’une manière particulière en organisant une fête pour eux.

Mardi, Ayushmann Khurrana a partagé sur son Instagram une vidéo de la soirée qu’il a organisée pour ses fans pour célébrer le succès de son dernier album Dream Girl 2. Dans la vidéo, on pouvait voir l’acteur couper un gâteau avec ses fans et rendre service à ses fans. eux avec un selfie et des autographes. Le gâteau de célébration de l’acteur portait un hit de 100 crores et un autre gâteau présentait les différents looks d’Ayushman n dans le rôle de Pooja de Dream Girl 2. La vidéo contenait également un montage de photos de l’acteur avec ses fans. L’acteur a organisé une fête dans un restaurant de Mumbai pour ses fans et tout en partageant la vidéo, il a écrit : « Célébrer le succès de #DreamGirl2 avec mes plus grandes pom-pom girls. Envoi de 100 crores d’amour et au-delà de votre chemin ! »





Ayushmann Khurrana a fait une entrée remarquée au rythme de Dil Ka Telephone 2 de son film Dream Girl 2 et tous ses fans ont éclaté en scandant son nom, créant une atmosphère électrisante lors de la fête à succès du film.

Les internautes ont également répandu leur amour sur la vidéo d’Ayushmann Khurrana, l’un des fans a écrit : « @ayushmannk, c’est votre monde, nous y vivons. » Un autre a commenté : « Aaaaaaa je t’aime davantage. » Un autre fan qui a raté l’événement a écrit : « Je ne me suis jamais senti aussi malchanceux géographiquement, mais j’ai quand même continué à applaudir. FÉLICITATIONS AK

Dirigé par Raaj Shaandilyaa, Dream Girl 2 met en vedette Ayushmann Khurrana, Ananya Panday, Rajpal Yadav, Paresh Rawal, Abhishek Banerjee et Manjot Singh, entre autres dans des rôles clés. Le film est une suite spirituelle de Dream Girl 2019 et est devenu le film d’ouverture le plus élevé d’Ayushmann. Le film a suscité une réaction tonitruante et malgré la sortie de Jawan en salles, le film est entré dans le club des Rs 100 crore. Produit par Ekta Kapoor, Dream Girl 2 a collecté Rs 96,56 crore au box-office national et Rs 127,50 crore dans le monde. Sorti le 25 août, les performances des acteurs du film ont impressionné tout le monde.

