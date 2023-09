Ayushmann Khurrana brise le silence sur les informations selon lesquelles il jouerait Sourav Ganguly dans le biopic du joueur de cricket

Il a été rapporté précédemment que Ranbir Kapoor incarnerait l’ancien joueur de cricket et président de la BCCI, Sourav Ganguly, dans son biopic.

Il y a eu des reportages autour du biopic de Sourav Ganguly, le joueur de cricket emblématique et ancien président du Conseil de contrôle du cricket en Inde (BCCI), au cours des derniers mois. Plus tôt, il a été rapporté que Ranbir Kapoor avait été choisi pour incarner l’ancien capitaine indien dans le film, mais il semble maintenant que l’acteur Brahmastra ait été remplacé.

Selon certaines rumeurs, Ayushmann Khurrana aurait été engagé pour incarner Sourav Ganguly dans son biopic. Lorsque l’acteur d’Andhadhun a été interrogé à ce sujet lors de sa récente interview avec Pinkvilla, il a répondu : « Je ne dis rien pour le moment. Nous devons faire une annonce officielle quand et quoi que cela arrive. » D’après sa réponse, il semble qu’Ayushmann ait effectivement décroché le rôle.

Le tournage du film devrait commencer plus tard cette année. En mai, une source aurait déclaré à IndiaToday.in : « Deux réalisateurs et producteurs Ankur Garg et Luv Ranjan ont rencontré Sourav dans sa maison de Behala vendredi. Il y a une discussion détaillée sur le film. On entend dire que les deux réalisateurs ont enregistré divers incidents de la vie de Sourav Ganguly. L’écriture du scénario est déjà terminée. Le scénario contient de nombreuses histoires inconnues de la vie ainsi que de nombreux incidents intéressants.

« Le réalisateur veut enrichir le divertissement du film réalisé sur la vie de Sourav auprès du public, pas seulement les enregistrements du président de la BCCI. Beaucoup de choses ont été enregistrées par ses proches collaborateurs également. Les différents incidents sont enregistrés et entendus par Dada. épouse Dona Ganguly aussi », avait ajouté la source.

Pendant ce temps, Ayushmann Khurrana profite actuellement du succès de Dream Girl 2 alors que le réalisateur Raaj Shaandilyaa est devenu son cinquième film à gagner plus de Rs 100 crore dans le monde après Andhadhun, Badhaai Ho, Dream Girl et Bala.

LIRE | Paresh Rawal s’ouvre sur moins de temps à l’écran dans Dream Girl 2 : « Le problème est que vous n’obtenez pas de bons scripts… »