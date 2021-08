Ayushmaan Khurrana partage un message émouvant à l’occasion de l’anniversaire de naissance de Kishore Kumar | Nouvelles des gens

Mumbai : Ayushmaan Khurrana s’est rendu sur les réseaux sociaux mercredi pour rendre un hommage émouvant au légendaire chanteur-acteur Kishore Kumar, le jour de son anniversaire.

Souhaitant à feu Kishore Kumar son anniversaire de naissance, Ayushmaan a chanté la chanson populaire de Kishore Kumar » Chookar mere mann ko » avec un mashup de » Moh moh ke dhaage » de son film » Dum Laga ke Haisha » dans une courte vidéo.

Le chanteur-acteur a écrit qu’il n’avait pas pu dormir la nuit précédente car il est L’anniversaire de Kishore Kumar. « Joyeux anniversaire Kishore da ! Vous ne dormez pas toute la nuit pour ensuite enregistrer cela tôt le matin. Et tu ne dors pas parce que c’est l’anniversaire de Kishore da. »

Ayushmaan tourne actuellement pour « Doctor G » à Bhopal, qui se trouve également être le lieu de naissance de Kishore Kumar. L’acteur a écrit sur la coïncidence. « Et je suis dans son état MP ! Bhopal me traite bien. Khandwa, son lieu de naissance est à seulement deux heures d’ici. »

Aysuhmaan vêtu d’un T-shirt décontracté est accompagné du pianiste Akshay Varma qui a formé l’acteur pour « Andhadhun » et maintenant pour « Doctor G ». Il a écrit: « Et veuillez accueillir @akshayvarma04, mon ami musicien, qui m’a formé au piano à Andhadhun. Et maintenant, il m’entraîne avec le dialecte du docteur G! A partir de maintenant » Tu jo kahe jeewan bhar tere liye main gaaoon « . La chanson d’un artiste immortel. #HappyBirthdayKishoreDa. »