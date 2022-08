Ayush Adhikari des Kerala Blasters salue la Coupe Next Generation

Le capitaine de l’équipe réserve du Kerala Blasters FC, Ayush Adhikari, estime que la journée n’est pas loin d’une présence indienne en Premier League. Le milieu de terrain a estimé que des initiatives telles que la Next Generation Cup aideront à développer les jeunes indiens, en comblant l’écart de qualité entre le football indien et européen.

“Lorsque vous commencez le football en tant que jeune en Inde, vous admirez les équipes européennes comme celles que nous avons jouées. Il y a un écart que je pense que nous comblons et nous pouvons y faire face. Pour prendre un exemple, deux jours seulement après notre premier match, nous avons livré un combat difficile à Crystal Palace et ils ont eu du mal à nous faire marquer un but en première mi-temps », a déclaré Adhikari, qui a marqué lors des éliminatoires pour la 3e/4e place des Kerala Blasters. contre l’équipe de l’académie de Crystal Palace après avoir perdu contre Tottenham Hotspur en demi-finale.

“Je pense que si nous continuons comme ça, continuons à avoir ces programmes et initiatives, nous nous développerons, et un jour vous verrez un joueur indien jouer en Premier League”, a déclaré Adhikari.

Les Kerala Blasters se sont inclinés 4-1 contre le club londonien samedi.

En plus des Kerala Blasters, le Bengaluru FC a participé à la Next Generation Cup 2022 au Royaume-Uni avec cinq équipes de l’académie de Premier League et une équipe sud-africaine. Le tournoi fait partie du partenariat à long terme de la Premier League avec Football Sports Development Limited (FSDL) dans le but de développer le profil du sport en Inde.

Alors que les Kerala Blasters affrontaient des adversaires londoniens à Tottenham Hotspur et Crystal Palace, Bengaluru affrontait Leicester City et Nottingham Forest dans les Midlands.

“C’est une excellente initiative de donner aux joueurs ce genre de visibilité car tout le monde voit ces clubs à la télévision et chaque joueur rêve d’être ici. Enfin, quand l’occasion se présente, les joueurs sont reconnaissants de jouer contre ces meilleures équipes », a déclaré le capitaine de l’équipe réserve.

« Nous étions ici pour apprendre et expérimenter ce qu’est la qualité du football européen. Les joueurs sont rapides et habiles, tactiquement, ils possèdent une bonne connaissance du jeu et nous avons expérimenté à quoi ressemble jouer en Europe », a-t-il ajouté.

« C’est un sentiment délicieux de faire partie du voyage. L’infrastructure des clubs que nous avons visités est de qualité supérieure, avec plus de 20 terrains pour simplement s’entraîner. Ces choses sont énormes, c’est le football au grand niveau. L’ambiance ici est folle. N’importe quel joueur aimerait être ici », a ajouté le natif de Delhi.

Adhikari, qui a également joué pour la première équipe sous Ivan Vukomanovic la saison dernière, a déclaré que les matchs ne feraient que l’aider à mieux se préparer pour la saison à venir.

“C’était bien de jouer ces matches. J’ai appris à connaître le rythme et la qualité du football européen. Jouer contre des équipes de jeunes d’équipes de haut niveau m’a fait comprendre ce qui est nécessaire pour jouer au plus haut niveau », a ajouté Adhikari.

