Ayr United 0 – 5 Partick

Partick Thistle a poursuivi sa série de buts pour atteindre la finale des barrages de Premiership avec une victoire 5-0 sur Ayr à 10 joueurs à Somerset Park.

Scott Tiffoney a frappé un doublé et Jack McMillan, Steven Lawless et Kevin Holt étaient également sur la cible alors que les Jags ont remporté une victoire globale de 8-0.

Le finaliste du championnat, Ayr, a fait expulser le meilleur buteur Dipo Akinyemi pour couronner une misérable expérience de barrage pour l’attaquant et le club.

Thistle affrontera Kilmarnock ou Ross County lors de la finale à deux, les Staggies devant gagner à Rugby Park dimanche pour éviter un obstacle difficile à la conservation de leur statut de premier plan.

Les Jags ont marqué 16 buts en quatre victoires en barrages et n’ont perdu qu’une seule fois en 17 matchs depuis que Kris Doolan a pris les commandes.

Bien qu’une équipe classée quatrième du championnat n’ait jamais remporté les barrages, Thistle dispose désormais de deux jours de repos supplémentaires par rapport à ses adversaires avant le match aller jeudi prochain après avoir eu une semaine complète entre les deux matchs contre Ayr.

Image:

Scott Tiffoney de Partick Thistle marque pour porter le score à 3-0





Le milieu de terrain d’Ayr Reece McAlear a sauvé une frappe précoce, mais la piqûre a été retirée du match à la septième minute lorsque McMillan a marqué son troisième but de la campagne des barrages.

L’arrière droit a donné l’impulsion au mouvement avec une course dans la surface et son centre est finalement tombé pour Aidan Fitzpatrick, dont le tir a été arrêté par le gardien Ayr Charlie Albinson. McMillan était parfaitement placé pour approuver le rebond sur la ligne.

Il y avait des occasions de part et d’autre dans les instants suivants, mais Thistle semblait le côté le plus dangereux et les minces espoirs de l’équipe locale ont disparu à la 25e minute lorsque Akinyemi a été expulsé.

Image:

Dipo Akinyemi a été expulsé pour avoir fustigé Aaron Muirhead





L’attaquant, qui a raté le match aller pour cause de maladie, a réagi avec colère après avoir été retenu par Aaron Muirhead et a tenté de repousser le défenseur.

L’homme dont les 24 buts lui ont valu le prix du joueur de l’année du championnat PFA d’Écosse a attrapé le défenseur au visage avec son bras et Muirhead est tombé et a été soigné.

L’arbitre Colin Steven a mis du temps à infliger sa punition mais Akinyemi se dirigeait déjà vers le tunnel avant que le carton rouge ne soit montré.

Le manager d’Ayr, Lee Bullen, n’a pas semblé être d’accord et a pointé du doigt quelqu’un sur le terrain. Son humeur s’est détériorée deux minutes plus tard lorsque Thistle a doublé son avance sur la contre-attaque.

Image:

Kevin Holt a complété la déroute avec le cinquième de Partick





Fitzpatrick a cassé la gauche, a pris son temps et a choisi Tiffoney au second poteau pour frapper à la maison. L’ancien joueur prêté d’Ayr a célébré en mettant son doigt sur sa bouche devant le support à domicile.

Albinson a sauvé un contre un de Brian Graham avant que Tiffoney n’ajoute un autre but à la 54e minute. Une merveilleuse passe pour la première fois de Lawless a envoyé McMillan sur la droite et son centre bas a été retourné à six mètres.

Lawless a marqué à la 63e minute avec une finition inversée après qu’Albinson ait repoussé le centre de Holt.

Les remplaçants Anton Dowds, deux fois, et Danny Mullen ont raté de bonnes occasions pour les visiteurs avant que Holt ne rentre à la maison sur le corner de Kyle Turner à la 88e minute.

Quoiest le prochain ?

Ayr affrontera désormais Ross County ou Kilmarnock lors de la finale des barrages, en direct sur Sports du ciel. Le match aller est jeudi, coup d’envoi à 20h.