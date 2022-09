Mexico

CNN

—



Le Mexique a arrêté le général de l’armée à la retraite José Rodríguez Pérez en relation avec la disparition sanglante de 43 étudiants dans la ville d’Iguala, il y a près de huit ans.

Le secrétaire adjoint à la sécurité, Ricardo Mejía, a annoncé la nouvelle jeudi, faisant référence à Rodríguez uniquement comme “le commandant du 27e bataillon d’infanterie lorsque les événements d’Iguala se sont produits”. Il n’a précisé aucune allégation contre Rodríguez. Un porte-parole du Secrétariat du gouvernement a confirmé à CNN que Rodríguez Pérez avait pris sa retraite avec le grade de général.

CNN travaille pour contacter la défense de Rodríguez.

Mejía a déclaré qu’un total de quatre mandats d’arrêt avaient été délivrés contre des membres non identifiés de l’armée mexicaine. Trois des quatre ont été arrêtés, a-t-il dit.

Le secrétaire mexicain à la Défense n’a pas répondu à la demande de commentaires de CNN.

Les étudiants disparus ont été interceptés par la police locale et les forces militaires fédérales le 26 septembre 2014, alors qu’ils se dirigeaient vers Mexico depuis le collège de leurs enseignants près de la ville d’Ayotzinapa.

Ils avaient l’intention de commémorer l’anniversaire du massacre de Tlatelolco en 1968, où les forces gouvernementales ont tué jusqu’à 300 manifestants étudiants à Mexico. Mais ils n’y sont jamais parvenus.

Les bus criblés de balles ont ensuite été vus dans les rues d’Iguala, et certains étudiants restants qui se trouvaient dans les bus ont accusé les forces de sécurité d’avoir ouvert le feu. Mais quarante-trois de leurs pairs n’ont jamais été retrouvés.

Le 18 août, une commission de vérité établie par le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a publié un rapport explosif concluant que les étudiants disparus étaient victimes de “crimes parrainés par l’État”, alléguant que des agents de plusieurs agences gouvernementales étaient d’accord avec des éléments du crime organisé pour commettre le crime. meurtres. Selon le rapport, au moins six de ces victimes ont d’abord été enlevées puis tuées sous la surveillance de Rodríguez.

“Il est présumé que six des étudiants sont restés en vie pendant quatre jours après les événements et qu’ils ont été tués et ont disparu sur les ordres du colonel présumé de l’époque, José Rodríguez Pérez”, a déclaré le haut responsable mexicain des droits de l’homme, Alejandro Encinas, lors de la presse d’août. conférence aux côtés de Lopez Obrador.

Le rapport, a ajouté Encinas, allègue que le 30 septembre 2014, Rodríguez a déclaré qu ‘”ils avaient déjà pris soin des six étudiants qui étaient restés en vie”.