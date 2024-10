Ayotte frappe Craig après avoir supprimé le clip de BAE dans une publicité d’attaque

8 octobre — La candidate républicaine au poste de gouverneur Kelly Ayotte s’est jetée sur la décision du Parti démocrate du New Hampshire et de sa candidate rivale Joyce Craig de retirer d’une publicité d’attaque une référence à BAE Systems après que Politifact ait jugé la publicité « à moitié vraie ».

« Notre prochain gouverneur doit avoir la capacité de travailler avec le secteur privé pour créer des emplois bien rémunérés ici dans le New Hampshire. Joyce a été surprise en train de montrer ses vraies couleurs, tournant son feu vers BAE Systems, le plus grand employeur manufacturier du New Hampshire et une entreprise qu’elle avait autrefois louée. pour créer des emplois à Manchester », a déclaré Ayotte dans un communiqué. « Joyce Craig montre chaque jour qu’elle n’est pas prête pour le bureau du coin. »

Après la parution de l’annonce le mois dernier, Ayotte avait demandé à Craig de supprimer l’image de titre faisant référence à son travail en tant que présidente du conseil d’administration de BAE Systems.

La campagne Craig est restée sur place et n’a apporté aucun changement jusqu’à ce qu’elle apparaisse mardi matin sur WMUR sans aucune référence à BAE.

Le Parti démocrate du New Hampshire a payé pour la publicité, mais elle a été autorisée par la campagne Craig et s’est clôturée avec une image du candidat démocrate à l’écran.

Le spot de 30 secondes avait critiqué Ayotte pour avoir gagné des millions en rémunération et en stock-options, siégeant aux conseils d’administration d’entreprises qui avaient procédé à des licenciements et délocalisé certains emplois à l’étranger.

« Sous Ayotte, ils ont licencié 18 000 travailleurs dans une entreprise. Dans une autre, ils ont licencié 1 200 travailleurs américains, déplaçant leurs emplois à l’étranger, tandis qu’Ayotte a engrangé 2,5 millions de dollars », indique la publicité.

La publicité comprenait des images des conseils d’administration auxquels Ayotte a siégé depuis qu’elle a quitté le Sénat américain en 2016 : Caterpillar, News Corp., le groupe Blackstone et BAE.

« Hors contexte »

La première référence dans la publicité concernait Blackstone et les 18 000 emplois supprimés pendant la pandémie par MGM Resorts dans les casinos de Las Vegas.

Mais la fusion de Blackstone avec MGM devait devenir son propriétaire des propriétés de MGM et cela ne l’a pas mis en position de prendre des décisions en matière de personnel pour l’entreprise, a confirmé PolitiFact.

La deuxième référence concernait Caterpillar. Le fabricant d’équipements de construction lourds a effectivement supprimé 1 200 emplois et en a envoyé certains dans des entreprises affiliées dans six pays étrangers, mais au cours de la même période, l’emploi américain dans l’entreprise a augmenté de 8 600 emplois au cours de la période 2017-2023, années pendant lesquelles Ayotte a siégé au conseil d’administration. , a déclaré PolitiFact.

« La déclaration est partiellement exacte mais sort les choses de leur contexte. Nous la jugeons à moitié vraie », a déclaré PolitiFact, qui a évalué la publicité de concert avec WMUR-TV.

Le directeur de campagne de Craig, Craig Brown, a déclaré que le conflit ne change rien au fait qu’après avoir quitté le Sénat, Ayotte a profité de sa participation aux conseils d’administration d’entreprises nationales qui ont porté préjudice aux consommateurs et à leurs employés par le biais de violations du droit du travail.

« Kelly Ayotte essaie désespérément de changer le discours parce qu’elle ne peut pas se défendre de gagner des millions grâce aux entreprises qui expédient des emplois à l’étranger, licencient des travailleurs américains et augmentent les loyers qui poussent les familles à quitter leur domicile », a déclaré Brown en réponse.

« Au lieu de défendre son bilan, Kelly a montré qu’elle serait prête à tout pour se faire élire. »

