Ayotte établit un record de dépenses de campagne pour le gouverneur du NH

21 octobre — CONCORD — La candidate républicaine au poste de gouverneur de Nashua, Kelly Ayotte, a déjà battu le record des dépenses de campagne pour le poste de gouverneur du New Hampshire.

Ayotte avait dépensé 15,5 millions de dollars au 15 octobre, ce qui est juste au-dessus de la barre précédente fixée par Craig Benson, alors candidat républicain au poste de gouverneur, en 2002, lorsqu’il avait dépensé 15 millions de dollars lors de sa première candidature au poste de gouverneur.

La différence entre les deux candidats était que le dirigeant d’une entreprise millionnaire de haute technologie, Benson, a autofinancé sa course avec 11 millions de dollars de son propre argent.

Ayotte, une ancienne sénatrice américaine, a reçu des dons de particuliers et de comités du parti républicain pour financer sa campagne.

Le comité d’action politique de l’Association des gouverneurs républicains, Live Free PAC, a donné 12 millions de dollars à la campagne d’Ayotte, ce qui constitue également un record pour le soutien d’un comité de parti dans une course à la présidence.

Cela a permis à Ayotte de prendre un avantage de plus de 3-1 sur le trésor de guerre de la candidate démocrate Joyce Craig de Manchester.

Ayotte avait recueilli 17,5 millions de dollars et, au 15 octobre, il lui restait près de 2 millions de dollars en banque.

À ce jour, Craig avait collecté près de 5,8 millions de dollars et dépensé 5,3 millions de dollars, ce qui lui laissait environ 500 000 dollars restants.

La Democratic Governors Association a fait à Craig un don de 932 000 $ le mois dernier et un groupe connu sous le nom d’Action Démocratique – New Hampshire, basé à Washington, DC, lui a donné 300 000 $ supplémentaires.

Le Comité d’État républicain du New Hampshire a dépensé 1,9 million de dollars supplémentaires en publicités soutenant Ayotte, tandis que le Parti démocrate du New Hampshire a dépensé 2 millions de dollars en publicités au nom de Craig.

Ayotte a peut-être financé certaines de ces publicités GOP. Sa campagne a donné 212 300 $ au Comité d’État républicain depuis qu’elle a remporté la primaire du 10 septembre contre l’ancien président du Sénat Chuck Morse de Salem.

Ayotte dit que les fêtes s’annulent

Put New Hampshire First, le PAC de la Democratic Governors Association, a collecté et dépensé près de 9 millions de dollars, la quasi-totalité en publicités offensives contre Ayotte.

La semaine dernière, Ayotte a déclaré aux journalistes que les dépenses des comités des partis politiques dans cette course s’annulaient mutuellement.

« Cela semble être un peu une lutte par procuration, mais la vérité est que cette course a toujours été axée sur ce que veulent les habitants du New Hampshire et non sur les partis politiques », a déclaré Ayotte.

« Les électeurs décideront s’ils veulent des impôts plus élevés et moins de libertés. »

Lundi, Craig a assisté à une collecte de fonds dans l’ouest du Massachusetts avec Maura Healey, la gouverneure démocrate de cet État.

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré la semaine dernière aux partisans de Craig à Manchester que le travail des bénévoles et des campagnes publicitaires télévisées peu coûteuses font la différence, tout comme lorsqu’il a remporté son poste pour la première fois en 2019 avec une moyenne de 1,5 électeur par circonscription.

« C’est le dernier nom sur une feuille de visite (en porte-à-porte), le dernier appel sur une banque téléphonique, les efforts déployés par les éducateurs publics ont fait la différence pour moi et ce sera la différence pour le prochain gouverneur, Joyce. Craig », a déclaré Beshear.

Depuis le 11 septembre, la campagne d’Ayotte a dépensé 7,3 millions de dollars en publicités télévisées, tandis que celle de Craig a dépensé 2,6 millions de dollars sur la même période.

Il est peu probable que la course établisse un record de dépenses pour une campagne du New Hampshire.

En 2016, Maggie Hassan, alors gouverneure démocrate, et Ayotte ont dépensé ensemble 38 millions de dollars dans cette course au Sénat que Hassan a remportée de justesse.

Les groupes extérieurs à cette course ont dépensé 94 millions de dollars supplémentaires pour ou contre Hassan et Ayotte.

Parmi les autres donateurs individuels à la campagne d’Ayotte pour le poste de gouverneur figuraient le sénateur américain Mitt Romney, R-Utah, et son épouse Ann (10 000 $), l’ancien président de la Chambre Bill O’Brien de Manchester (2 000 $), l’Association des procureurs généraux républicains (25 000 $), l’ancien sénateur américain Judd Gregg, RN.H. (5 000 $), Ski NH PAC (2 000 $) et Lukas Walton de Bentonville, Arkansas, le petit-fils milliardaire du fondateur de Walmart, Sam Walton (5 000 $).

Un groupe de femmes a organisé une collecte de fonds à San Francisco pour Craig le mois dernier et la campagne a reçu 58 chèques d’habitants de cette ville de la côte ouest et 13 de Los Angeles.

Les donateurs de la côte Ouest à Craig comprenaient le réalisateur emblématique Steven Spielberg (5 000 $) et son épouse, l’actrice Kate Capshaw (5 000 $), ainsi que la chanteuse à la retraite Nancy Sinatra (500 $) et le scénariste et producteur de séries télévisées primé David Mandel (500 $).

[email protected]