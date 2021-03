Qui aurait pensé que Camilla, la duchesse de Cornouailles entrerait dans l’histoire aux Oscars?

Eh bien, Camilla de la Couronne de toute façon.

Les cinéphiles avaient beaucoup parlé de ce que la pandémie pourrait signifier pour les Oscars.

Avec la cérémonie retardée seulement pour la quatrième fois de son histoire, les cinémas fermés pendant la majeure partie de l’année et les grands studios repoussant les dates de sortie, pendant un moment, je me suis demandé s’il y aurait beaucoup à juger.

Au lieu de cela, les nominations suggèrent que nous pourrions être pour des Oscars qui battent plusieurs records – et une cérémonie qui nous rappellera pourquoi il a été autrefois surnommé par Hollywood le plus grand spectacle du monde.

Le premier dans «Oscars Breaking Taboos News» est le fait que la catégorie du meilleur réalisateur n’est pas réservée aux hommes. Oui, cette année, il y a DEUX fois plus de femmes réalisatrices nominées qu’il n’y en a eu une année auparavant.

Quelle est votre opinion? Donnez votre avis dans la section des commentaires







(Image: via Reuters)



Malheureusement, ce n’est encore que … deux.

Mais c’est mieux que rien.

Chloe Zhao de Nomadland est rejointe dans la course par Camilla de The Crown, l’actrice britannique devenue réalisatrice Emerald Fennell – la réalisatrice de Promising Young Woman, âgée de 35 ans, éduquée à Oxford, avec Carey Mulligan.

Le CV précédent de Fennell comprend le rédacteur en chef de la deuxième série de Killing Eve de la meilleure amie Phoebe Waller-Bridge. Oh, et jouer à l’infirmière Patsy Mount dans Call The Midwife.







(Image: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA-EFE / REX / Shutterstock)



Le favori des bookmakers de Zhao a déjà remporté le Golden Globe pour son récit mettant en vedette Frances McDormand sur les cols bleus américains après l’accident.

Mais si l’un d’eux peut battre la royauté hollywoodienne David ‘Fight Club’ Fincher (Mank), Lee Isaac Chung (Minari) ou Thomas Vinterberg (Another Round), ils seront la deuxième femme. déjà pour gagner la catégorie … et le premier depuis ce moment glorieusement juste où Kathryn Bigelow et Hurt Locker ont battu l’ex-mari James Cameron et son avatar géant aux Oscars 2009.

Peut-être que dans l’après-Weinstein, plus réveillé à Hollywood, les studios réalisent enfin ce que savent tous les hommes qui veulent être mariés heureux: quand il s’agit de prendre les décisions, les femmes sont généralement les meilleures.







(Image: NINA PROMMER / EPA-EFE / REX / Shutterstock)







Des querelles secrètes et des scandales sexy aux plus grands titres du showbiz – nous servons une dose quotidienne de potins. Obtenez un aperçu de toutes vos célébrités préférées avec notre newsletter quotidienne livrée directement dans votre boîte de réception gratuitement. Vous pouvez vous inscrire ici.

Le deuxième tabou brisant qui n’aurait pas dû être un tabou est la nouvelle que deux femmes de couleur ont été nominées pour la meilleure actrice pour la première fois. C’est la première fois en 93 ans.

Viola Davis (Black Bottom de Ma Rainey) et Andra Day (Les États-Unis contre Billie Holiday), affrontent les Britanniques Carey Mulligan (Promising Young Woman) et Vanessa ‘Princess Margaret from The Crown’ Kirby (Pieces of a Woman) et Frances de Nomadland (étant donné qu’elle a déjà deux gongs, il serait poli de ne pas être gourmand).

Si Viola ou Andra gagnent, elles seront la deuxième femme noire à remporter le prix de la meilleure actrice, après Halle Berry pour Monster’s Ball en 2000.







(Image: ETTORE FERRARI / EPA-EFE / REX / Shutterstock)



Je soutiens que ce n’est pas la faute des Oscars pour le manque de représentation. C’est l’industrie dans son ensemble. Si l’industrie est aussi pleine d’hommes blancs du moyen-âge qu’un marathon de films de John Wayne, les acteurs de l’industrie qui composent les électeurs éligibles seront les mêmes.

Donc – comme nous le savons tous – le changement devait se produire à tous les niveaux, de la base vers le haut. Depuis les boycotts #Oscarssowhite de 2016 et les campagnes de genre # Time’sUp #GiveHerABreak, la poussée pour divers castings et équipages, et contre Les écarts de rémunération entre les sexes ont certainement été plus que du bout des lèvres.

Les choses ont progressé.

Mais étant donné que les mêmes problèmes font honte à Hollywood depuis près d’un siècle, il est prudent de dire que les progrès ont été moins comme Han Solo faisant le Kessel Run en 12 parsecs et plus comme l’intrigue de The Straight Story: That David Lynch film homme sur la tondeuse à gazon, qui a eu l’impression que cela a duré la plupart de mes 20 … et 30 ans.







(Image: Metro-Goldwyn-Mayer)



C’est aux Oscars de 1939 que Hattie McDaniel est devenue la première actrice noire à remporter un Oscar (Meilleure actrice dans un second rôle, Autant en emporte le vent). À une époque de ségrégation, elle a été séparée de ses camarades de casting et obligée de s’asseoir sur une table au fond de la pièce. Et ce n’est qu’après que le studio a demandé une «faveur» à la salle «réservée aux blancs».

Qu’est-ce que Hattie, à qui l’on refuse une place dans le cimetière hollywoodien «réservé aux blancs», aurait pu s’attendre à ce que l’industrie soit comme maintenant? Aurait-elle pensé – 81 ans plus tard – que nous célébrerions la nomination de deux femmes noires pour la meilleure actrice?

Qu’en est-il de la Lina Wertmüller, la première femme nominée pour le meilleur réalisateur pour Seven Beauties de 1976 (l’une des cinq jamais auparavant). Aurait-elle pensé aujourd’hui que nous allions célébrer deux réalisatrices qui obtiennent des hochements de tête?







(Image: MIKE NELSON / EPA-EFE / REX / Shutterstock)



J’espère que non.

J’espère qu’ils seraient tous les deux déçus.

Déçus car ils se seraient attendus à ce que de tels «records» soient battus il y a très, très longtemps.

En effet, devrions-nous même célébrer ce qui aurait toujours dû être la norme absolue?

Il y a ceux qui soutiennent que nous devons vivre dans le monde réel, que le monde réel lutte toujours contre les inégalités, que le monde réel est injuste et que ceux qui se plaignent … eh bien, ils ne peuvent pas gérer la vérité.







(Image: Des Willie / Netflix)



Mais ils oublient quelque chose.

Ils oublient qu’Hollywood est l’usine de rêve. Son seul travail est de concrétiser les rêves, de donner vie aux rêves à l’écran.

Amy Heckerling, réalisatrice du plus grand film de tous les temps, a souligné le problème avec cela, lorsqu’elle a parlé du manque de rôles pour les femmes plus âgées: «Hollywood est une fabrique de rêves. Les gens ne rêvent pas de femmes plus âgées. »

Donc, à moins que vous n’ayez aucune idée, la réponse est évidente.







(Image: Getty Images pour la Critics Choice Association)



Faisons en sorte que ces rêves représentent le genre de monde dans lequel tout le monde veut vivre.

Ayons une industrie où nous ne célébrons pas une femme qui remporte un certain gong pour la deuxième fois seulement en près d’un siècle.

Faisons-en un où chaque petit enfant regarde, chaque petit enfant qui pratique son discours d’acceptation dans le miroir (oui je peut have) peuvent croire qu’ils ont les mêmes chances de réussir dans l’entreprise.

Après tout, c’est l’une de nos plus grandes actrices Mae West qui a dit: «Rêvez en grand. Rêvez plus grand que vous n’auriez jamais cru possible.

Avouons-le. Elle est décédée à l’âge de 87 ans avec un ancien amant de Mr California toyboy de 30 ans son cadet. Elle savait de quoi elle parlait.