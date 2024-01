Ayodhya : Voici tout ce que vous devez savoir sur l’inauguration du temple Ram

AYODHYA, Inde (AP) — Environ 80 vols affrétés ont atterri au nouvel aéroport international de la ville sainte indienne d’Ayodhya pour Ouverture partielle de lundi du sujet controversé grand temple pour l’une des divinités les plus vénérées de l’hindouisme, Lord Ram.

L’aéroport d’Ayodhya peut à peine accueillir l’afflux de jets privés. “Les avions décolleront après avoir déposé les invités”, a déclaré le directeur de l’aéroport, Saurabh Singh.

Le temple a été construit sur une ancienne mosquée rasée et la plupart des dirigeants politiques de l’opposition boycottent l’ouverture du temple, affirmant que cela ne convient pas à une Inde laïque.

Cependant, la liste des participants compte certaines des personnalités les plus influentes de l’Inde : le Premier ministre Narendra Modi, les industriels Mukesh Ambani et Gautam Adani et la superstar de Bollywood Amitabh Bachchan.

Des ouvriers décorent un temple dédié à la divinité hindoue Lord Ram avec des fleurs la veille de l’inauguration officielle du temple à Ayodhya, en Inde, le dimanche 21 janvier 2024. (AP Photo/Rajesh Kumar Singh)

À l’approche des prochaines élections générales, le parti nationaliste hindou de Modi utilise le cérémonie de consécration élaborée faire pression sur la majorité hindoue du pays.

LA LÉGENDE DE RAM, LE PRINCE D’AYODHYA

Le temple sera la demeure sacrée de l’un des dieux les plus populaires du panthéon hindou, Ram, qui, selon les hindous, est né sur le site exact d’Ayodhya.

Des millions d’hindous vénèrent le Seigneur Ram avec la conviction profonde que chanter son nom en période d’adversité apportera la paix et la prospérité, et la plupart de ceux qui pratiquent l’hindouisme gardent des idoles de Ram chez eux. Les grandes fêtes hindoues comme Dussehra et Diwali sont associées aux contes mythologiques de Ram vantant les vertus de la vérité, du sacrifice et de la gouvernance éthique.

L’épopée mythologique hindoue « Ramayan », qui raconte le voyage de Ram de prince à roi, a souvent été adaptée dans la culture populaire. L’une des émissions légendaires les plus regardées est la série télévisée « Ramayan », créée dans les années 1980, qui continue d’avoir un public fidèle.

La divinité de Ram est non seulement la force religieuse dominante en Inde, mais elle fait également partie du patrimoine culturel ancien de pays comme la Thaïlande, l’Indonésie, le Myanmar et la Malaisie.

UN TEMPLE S’ÉLÈVE

S’étendant sur près de 3 hectares, le temple, toujours en construction, est estimé à 217 millions de dollars. Il est fait de grès rose, orné de sculptures complexes et possède 46 portes, dont 42 auront une couche d’or.

Anil Mishra, membre du trust supervisant la construction, a déclaré que le temple allie conception traditionnelle et technologie de pointe et est « fabriqué sans utiliser de fer, d’acier ou de ciment ».

Des ouvriers décorent un temple dédié à la divinité hindoue Lord Ram avec des fleurs la veille de l’inauguration officielle du temple à Ayodhya, en Inde, le dimanche 21 janvier 2024. (AP Photo/Rajesh Kumar Singh)

Une sculpture en pierre sombre de 1,3 mètre (4,25 pieds) représentant Ram a été installée dans le sanctuaire intérieur du temple pour la consécration de lundi. Le rituel religieux de « Pran Pratishtha », qui signifie donner vie à l’idole, sera mené selon les écritures védiques hindoues. La divinité peut alors recevoir et bénir les fidèles.

Après la cérémonie, le temple sera ouvert au public et environ 100 000 fidèles devraient le visiter quotidiennement, selon les autorités.

AYODHYA, PASSÉ ET PRÉSENT

La ville connue pour ses ruelles étroites bondées de pèlerins hindous et ses magasins vendant des idoles miniatures de Ram, a fait peau neuve avec des infrastructures et des services modernes. La modeste piste d’atterrissage d’Ayodhya est devenue un vaste aéroport international doté d’une piste de 2,2 kilomètres (environ 1,4 mile) dans la première phase. La gare propre a une capacité d’accueil quotidienne d’environ 50 000 personnes.

“L’importance historique et spirituelle d’Ayodhya en fait une destination incontournable”, et une énorme augmentation de la demande est attendue, a déclaré Ravi Singh, un représentant de l’Indian Hotels Company Limited.

LA CONTROVERSE

Ayodhya est au centre de la politique turbulente de l’Inde et de la quête majoritaire hindoue de racheter le passé religieux du pays depuis des décennies. Son passé diversifié et multiculturel a été envahi par un nationalisme hindou bruyant après que des foules ont démoli la mosquée Babri du XVIe siècle en 1992.

Des hélicoptères de l’armée de l’air indienne déversent des pétales de fleurs sur un temple dédié à la divinité hindoue Lord Ram avec des fleurs la veille de l’inauguration officielle du temple à Ayodhya, en Inde, le dimanche 21 janvier 2024. (AP Photo/Rajesh Kumar Singh)

Hindous a remporté une longue bataille juridique en 2019leur permettant de construire le temple. Les hindous représentent environ 80 % de la population indienne, mais le pays abrite également quelque 200 millions de musulmans fréquemment attaqués par les nationalistes hindous.

Modi a été le visage d’une fusion sans précédent et sans vergogne de la religion et de la politique en Inde et a dirigé le cérémonie d’inauguration du temple en 2020.

Les critiques estiment que l’idée d’un État diversifié et constitutionnellement laïc dirigeant un rituel religieux hindou est déplorable. La plupart des dirigeants de l’opposition ont décliné l’invitation, affirmant que l’événement est utilisé pour la campagne politique du parti Bharatiya Janata (BJP) de Modi, qui a promis de construire un temple Ram dans le cadre de sa stratégie électorale.

Modi a demandé aux gens de célébrer publiquement la consécration en allumant des lampes dans les maisons et les temples. Le message est clair : la mobilisation des électeurs hindous sera un enjeu clé lors des prochaines élections nationales alors que Modi cherche à prolonger son mandat pour un troisième mandat consécutif record.

___

Deepak a rapporté de New Delhi.