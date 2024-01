Ayodhya prête pour l’événement du temple du Grand Ram : décorations, sécurité et calendrier

Les invités à la cérémonie du pran pratishtha ont commencé à arriver hier. Autrefois une ville tranquille, elle resplendit désormais de nouvelles infrastructures et de ferveur religieuse, un jour avant l’événement marquant de l’histoire politique et religieuse de l’Inde.

Des fleurs multicolores ornaient la ville, des enregistrements de « Ram dhun » étaient diffusés par des haut-parleurs et des gens habillés en Lord Ram, Sita, Lakshman et Hanuman défilaient dans les rues.

Les portes de cérémonie représentant « Jai Shri Ram » avec des motifs floraux et des illuminations visibles la nuit ajoutent à l’aura de la ville antique, qui a subi une croissance infrastructurelle massive. “Le pays tout entier scande le nom de Lord Ram”, a déclaré le vice-ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Keshav Prasad Maurya.

Les rues et l’horizon d’Ayodhya sont couverts de drapeaux safran flottant sur les toits des bâtiments, petits et grands. Des découpes du temple Ram ainsi que de Lord Ram ont été réalisées à Lata Mangeshkar Chowk.

La cérémonie principale débutera à 12h20 et devrait se terminer à 13 heures. Le Premier ministre Narendra Modi s’adressera ensuite à un rassemblement de plus de 7 000 personnes, dont des voyants et des personnalités éminentes, sur place. L’intégralité de l’événement sera retransmise en direct.