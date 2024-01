Ayodhya : l’Indien Modi inaugure le temple Ram avant les élections

AYODHYA, Inde (AP) — Le Premier ministre indien Narendra Modi a ouvert lundi un temple hindou controversé construit sur les ruines d’une mosquée historique dans la ville d’Ayodhya, dans le nord du pays, concrétisant un engagement nationaliste hindou crucial, son parti au pouvoir espère le catapulter à un troisième mandat consécutif record lors des prochaines élections.

L’inauguration du temple, encore en construction, est dédiée au Seigneur Ram de l’hindouisme et répond à une demande de longue date formulée par des millions d’hindous qui adorent la divinité vénérée. Le parti de Modi et d’autres groupes nationalistes hindous qui ont saisi cette revendication ont présenté le temple comme un élément central de leur vision de reconquête de la fierté hindoue de l’Inde, qui, selon eux, a été éclipsée par des siècles de domination moghole et de colonialisme britannique.

Modi, vêtu de la tenue traditionnelle d’une Kurta, a dirigé la cérémonie d’ouverture au milieu d’hymnes religieux chantés par des prêtres hindous à l’intérieur du sanctuaire intérieur du temple où une sculpture en pierre de 1,3 mètre (4,25 pieds) de Lord Ram a été installée la semaine dernière. Un prêtre hindou a soufflé une conque pour marquer l’ouverture du temple et Modi a placé une fleur de lotus devant une idole en pierre noire.

Près de 7 500 personnes, dont les industriels, les hommes politiques et les stars de cinéma les plus prestigieux du pays, ont regardé le rituel sur un écran géant à l’extérieur du temple tandis qu’un hélicoptère militaire faisait pleuvoir des pétales.

Ayodhya, autrefois parsemée de maisons serrées et d’étals délabrés, a a subi une transformation élaborée en amont de l’inauguration. Des routes étroites ont été transformées en un chemin de pèlerinage à quatre voies menant au temple, les touristes arrivent dans un nouvel aéroport et une gare tentaculaire, et de grandes chaînes hôtelières construisent de nouvelles propriétés.

Des fidèles en liesse de tout le pays sont arrivés pour célébrer l’ouverture, avec des groupes d’entre eux dansant sur des chants religieux diffusés par des haut-parleurs sur les routes ornées de fleurs. D’immenses silhouettes de Lord Ram et des panneaux publicitaires de Modi sont omniprésents à Ayodhya, où les frontières ont été fermées pour empêcher davantage de personnes d’entrer. Quelque 20 000 agents de sécurité et plus de 10 000 caméras de vidéosurveillance ont été déployées.

Harish Joshi est arrivé à Ayodhya en provenance de l’État d’Uttarakhand quatre jours avant la cérémonie, dans l’espoir de pouvoir avoir un aperçu de la cérémonie. « Je suis ici pour voir l’histoire se dérouler sous nos yeux. Pendant des siècles, l’histoire de Lord Ram a résonné dans le cœur de millions de personnes », a-t-il déclaré.

Les analystes et les critiques considèrent la cérémonie de lundi comme le début de la campagne électorale pour Modiun nationaliste déclaré et l’un des dirigeants indiens les plus importants qui a cherché à transformer le pays d’une démocratie laïque en un État distinctement hindou au cours de ses près de 10 années au pouvoir.

Le temple, situé sur l’un des sites religieux les plus controversés d’Inde, devrait renforcer les chances de Modi de remporter un troisième mandat consécutif record en s’appuyant sur les sentiments religieux des hindous, qui représentent 80 % de la population indienne de 1,4 milliard d’habitants.

Construit pour un coût estimé à 217 millions de dollars et s’étendant sur près de 3 hectares (7,4 acres), le temple se trouve au sommet des débris d’une mosquée du XVIe siècle. Elle a été rasée en 1992 par des foules hindoues qui pensaient que la mosquée Babri avait été construite sur les ruines d’un temple marquant le lieu de naissance de Lord Ram.

Le site a longtemps été un intense foyer de tensions religieuses pour les deux communautés, la démolition de la mosquée ayant déclenché des émeutes sanglantes à travers l’Inde qui ont tué 2 000 personnes, pour la plupart musulmanes.

Le différend a pris fin en 2019 lorsque, dans une décision controversée, la Cour suprême indienne a qualifié la destruction de la mosquée de « violation flagrante » de la loi, mais a accordé le site aux hindous tout en donnant aux musulmans un terrain différent.

Cette histoire chargée constitue encore une blessure ouverte pour de nombreux musulmans, qui voient la construction du temple comme un témoignage de la politique hindouiste de Modi.

Les responsables affirment que le temple, une structure de trois étages gravée dans le grès rose, sera ouvert au public après la cérémonie et qu’ils s’attendent à ce que 100 000 fidèles le visitent quotidiennement. Les constructeurs travaillent toujours à la finition de 46 portes élaborées et de sculptures murales complexes.

L’inauguration s’est transformée en un événement national massif.

Le gouvernement de Modi a prévu des projections en direct dans tout le pays et même les cinémas de certaines villes diffuseront l’événement tout en offrant du pop-corn gratuit. Les travailleurs du BJP ont fait du porte-à-porte pour distribuer des drapeaux religieux, tandis que Modi a encouragé les gens à célébrer en allumant des lampes dans les maisons et dans les sanctuaires locaux. Son gouvernement a annoncé lundi une fermeture d’une demi-journée de tous ses bureaux, et de nombreux États l’ont déclaré jour férié. Même les marchés boursiers et monétaires sont fermés pour la journée.

Mais tout le monde ne se réjouit pas. Quatre autorités religieuses hindoues clés ont refusé d’y assister, affirmant que la consécration d’un temple inachevé allait à l’encontre des écritures hindoues. Certains hauts dirigeants du principal parti d’opposition du Congrès indien boycottent également l’événement, de nombreux législateurs de l’opposition accusant Modi d’exploiter le temple à des fins politiques.

