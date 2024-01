Ayodhya : le temple Ram promis par Modi ouvrira ses portes avant les élections en Inde

NEW DELHI — Des préparatifs frénétiques étaient en cours mercredi dans la ville sainte d’Ayodhya, au nord de l’Inde, pour marquer l’ouverture d’un grand temple dédié au Seigneur Ram, la divinité la plus vénérée de l’hindouisme.

L’ouverture du Ram Mandir lundi remplirait un engagement nationaliste hindou de plusieurs décennies qui devrait trouver un écho auprès des électeurs au cours de la prochaines élections nationales attendu en avril ou mai.

Plusieurs villes de tentes tentaculaires ont été érigées à proximité pour accueillir des dizaines de milliers de fidèles attendus. Des dizaines de jets privés transporteront la puissante élite indienne, notamment des industriels de premier plan, des stars de cinéma et des célébrités, à Ayodhya pour assister à la cérémonie. Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a prévu des projections en direct dans tout le pays, ainsi que dans certaines ambassades indiennes à travers le monde.

Modi sera présent, aux côtés de plusieurs prêtres hindous, à la cérémonie de consécration au cours de laquelle une statue de Ram doit être placée dans le sanctuaire intérieur du temple.

Un homme hindou brandit un drapeau représentant le dieu hindou Ram lors d’une procession à New Delhi, en Inde, le mardi 16 janvier 2024. (AP Photo/Altaf Qadri) Des hommes hindous crient des slogans lors d’une procession à New Delhi, en Inde, le mardi 16 janvier 2024. (AP Photo/Altaf Qadri)

Le parti nationaliste hindou au pouvoir, Bharatiya Janata Party, fait campagne depuis longtemps pour que le temple remplace la mosquée Babri du XVIe siècle qui a été démolie par des foules hindoues en 1992, déclenchant des émeutes à l’échelle nationale qui ont tué plus de 2 000 personnes, pour la plupart musulmans. Les décennies différend terminé en 2019 lorsque, dans une décision controversée, la Cour suprême indienne a accordé le site aux hindous et a donné un terrain différent aux musulmans pour une mosquée.

L’ouverture du temple dans l’un des endroits les plus importants de l’Inde sites religieux controversés avant les élections nationales prévues au printemps, cela devrait donner un élan majeur à Modi alors qu’il cherche à prolonger son règne pour un troisième mandat consécutif record en s’appuyant sur les sentiments religieux des hindous, qui représentent environ 80 % de la population indienne.

Le temple, une structure de trois étages revêtue de grès rose, s’étend sur 2,9 hectares (7,2 acres) dans un complexe de 28 hectares (70 acres). Il y aura une idole de 1,3 mètre (4,25 pieds) du Seigneur Ram, dont les hindous croient qu’il est né à l’emplacement exact où se trouvait autrefois la mosquée rasée.

La ville, autrefois parsemée de maisons serrées et d’étals délabrés, connaît déjà une transformation complexe.

Près de 7 500 personnes sont attendues à la cérémonie d’ouverture, et d’ici la fin de l’année, 100 000 fidèles par jour devraient descendre à Ayodhya, selon les estimations officielles.

Les routes étroites ont cédé la place à un itinéraire de pèlerinage à quatre voies, y compris le nouveau chemin Ram de 13 kilomètres (8 milles) menant au temple. La ville dispose d’un nouvel aéroport et d’une gare tentaculaire pouvant accueillir quotidiennement plus de 50 000 passagers. Les grandes chaînes hôtelières construisent de nouvelles propriétés et les habitants transforment leurs maisons en familles d’accueil. Les vendeurs de fleurs et les vendeurs de nourriture de rue, anticipant une forte hausse de la demande, ont transformé leurs magasins.

Ananya Sharma, un voyagiste local, a déclaré que la transformation d’Ayodhya s’est accélérée après la Cérémonie d’inauguration des travaux 2020 du temple, également suivi par Modi.

« Les initiatives de développement ultérieures ont élevé Ayodhya au rang de destination d’importance à la fois spirituelle et économique », a déclaré Sharma.

Des gens achètent des drapeaux du Seigneur hindou Ram dans un magasin local à Mumbai, en Inde, le mardi 16 janvier 2024, avant l’ouverture du grand temple du Seigneur Ram, les divinités les plus vénérées de l’hindouisme à Ayodhya, le 22 janvier 2024. (Photo AP/Rafiq Maqbool)

Le temple est en cours de construction pour un coût estimé à 217 millions de dollars, mais il est loin d’être terminé. Le site est rempli de bulldozers rugissants et de constructeurs occupés qui travaillent toujours sur les 46 portes élaborées – dont 42 auront une couche d’or totalisant environ 100 kilogrammes (220 livres) – et de nombreuses sculptures murales qui formeront l’architecture finale du temple.

Au moins deux grands prêtres d’une secte hindoue ont refusé d’assister à la cérémonie d’ouverture, affirmant que la consécration d’un temple inachevé allait à l’encontre des écritures hindoues. Certains hauts dirigeants du principal parti d’opposition du Congrès indien ont refusé les invitations à y assister, de nombreux législateurs de l’opposition qualifiant le temple de projet politique.

Cependant, dans toute l’Inde, l’ambiance parmi les hindous a atteint un paroxysme fébrile.

Les politiciens visitent les temples locaux et nettoient les sols, obéissant à une directive venue directement de Modi. Les chaînes de télévision indiennes diffusent une couverture complète de l’événement. Et des volontaires du parti de Modi et d’autres groupes nationalistes hindous font du porte-à-porte pour distribuer des drapeaux religieux et des brochures.

Un hindou porte un drapeau représentant le dieu hindou Ram pour célébrer l’ouverture prochaine d’un grand temple pour le Seigneur Ram dans le nord de la ville d’Ayodhya, lors d’une procession à New Delhi, en Inde, le mardi 16 janvier 2024. (AP Photo/Altaf Qadri)

Un après-midi récent, Om Prakash Bhatia s’est rendu maison après maison dans un quartier de New Delhi, invitant les gens à participer à des cérémonies hindoues dans les temples locaux. Rejoint par d’autres bénévoles, il a remis des drapeaux safran – une couleur associée à l’hindouisme – aux habitants, qui lui ont offert des guirlandes de soucis et ont enduit son front de vermillon.

« Lord Ram est le centre de notre foi. Après 500 ans d’esclavage et de lutte, le nom de Lord Ram est enfin victorieux », a déclaré Bhatia, faisant référence aux Moghols qui dirigeaient l’Inde avant la colonisation britannique.

Il a scandé « Jai Sri Ram » ou « Hail Lord Ram », un slogan qui est devenu un cri de guerre pour les nationalistes hindous, qui affirment que les dirigeants musulmans moghols ont détruit la culture hindoue. Cela a incité les nationalistes hindous à chercher à devenir propriétaire de centaines de mosquées historiquessuscitant des craintes quant au statut des lieux de culte pour les musulmans indiens, une communauté minoritaire qui a être attaqué ces dernières années par des groupes nationalistes hindous qui cherchent à transformer l’Inde officiellement laïque en une nation ouvertement hindoue.

Beaucoup d’autres partageaient les sentiments de Bhatia concernant l’ouverture du temple.

Un homme âgé vendant des ananas attend les clients sur un marché décoré de drapeaux représentant le dieu hindou Ram, à New Delhi, en Inde, le mardi 16 janvier 2024. (AP Photo/Altaf Qadri)

“Je suis très heureux”, a déclaré Gaurav Shourey, un habitant local. « Alors que nos ancêtres ont vu les temples être détruits, notre génération est fière de voir leur construction. »

___

Banerjee a rapporté de Lucknow, en Inde, et le journaliste vidéo d’Associated Press, Piyush Nagpal, a contribué depuis New Delhi.