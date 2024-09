Ayo Edebiri fait l’éloge des membres du casting de « After the Hunt »

Ayo Edebiri est une star montante, avec un Emmy, un Golden Globe et un Screen Actors Guild Award à son actif pour son travail sur « The Bear ». La plupart de son travail se limite à la télévision, mais elle perce rapidement sur grand écran avec des films comme « Bottoms » et le thriller scolaire de Luca Guadignino, « After the Hunt », avec à ses côtés l’oscarisée Julia Roberts et le multinominé Andrew Garfield. Alors qu’elle fait la promotion de son prochain film « Omni-Loop » dans une récente interview avec Film UpdatesEdebiri a exprimé son admiration pour ses récents partenaires de scène et a discuté des défis que le rôle présentait.

«[Julia and Andrew were] « Ils sont toxiques. Vraiment, vraiment toxiques. Des gens méchants. Je ne connaissais pas leur texte », a déclaré Edebiri en plaisantant. « Ce sont littéralement deux des meilleures personnes avec lesquelles j’ai jamais travaillé. C’était tellement incroyable. [working on that film] et quelque chose pour lequel je me sens aussi très, très chanceux, c’est que, comme c’est un scénario délicat et un matériel difficile, j’ai eu la chance d’être entouré de personnes vraiment attentionnées et gentilles tout au long du processus, qui sont également très prudentes et curieuses.

Le dernier film de Guadignino, « Queer », a récemment été présenté en avant-première au Festival du film de Venise et a été salué par la critique. Dans notre critique, IndieWire a écrit : « Guadagnino ne veut pas seulement élargir votre conscience en tant que spectateur de cinéma, mais aussi vous ouvrir et réorganiser toutes les parties de vous-même qui voient et ressentent des choses lorsque vous regardez un film. » Selon Edebiri, « After the Hunt » est une expérience tout aussi intense, sur laquelle elle était heureuse de travailler avec les meilleurs des meilleurs.

« J’ai hâte que les gens le voient et aient ces conversations [about it]« Je pense que c’est vraiment un sentiment différent de moi, mais j’ai eu l’impression que c’était comme l’école, mais de la meilleure façon possible, tous les jours. J’ai appris énormément en voyant comment Luca filme, comment Julia est sur le plateau et comment elle incarne un personnage », a déclaré Edebiri à Film Updates. « C’est pareil avec Andrew. Et Michael Stuhlbarg est dedans. Chloe Sevigny est dedans. Lio Mehiel est dedans. Tous ces gens dont j’adore le travail. C’était vraiment cool de travailler ensemble. Je me réveillais en me disant : « Quelqu’un va me dire que c’est une blague, n’est-ce pas ? On me fait une blague ou quelque chose comme ça. Est-ce que j’ai gagné un concours ? » Mais oui, c’était amusant ! »