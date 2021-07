Ayo Akinola du Toronto FC change d’allégeance des États-Unis au Canada

L’attaquant Ayo Akinola a changé son affiliation des États-Unis au Canada et pourrait faire ses débuts pour sa nouvelle nation dans la Gold Cup de la CONCACAF.

Le joueur de 21 ans, qui joue pour le Toronto FC dans la Major League Soccer, faisait partie de l’équipe américaine lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans 2017 et faisait partie de la formation initiale pour la Coupe du monde des moins de 20 ans 2019 avant de se blesser à la cheville.

Il a fait ses débuts en équipe nationale senior américaine lors d’une victoire d’exhibition 6-0 contre El Salvador en décembre 2020.

Akinola a marqué deux buts en neuf matchs de championnat cette année pour Toronto, sa quatrième saison avec l’équipe senior.

« Je suis vraiment excité de représenter le Canada au niveau international », a déclaré Ayo Akinola dans un communiqué publié mercredi par l’Association canadienne de soccer. « C’est une période très excitante pour le pays avec toute la qualité qui est sur la liste. Le Canada a été ma maison pendant presque toute ma vie et je suis ravi de redonner. »

Le Canada affrontera la Martinique le 10 juillet dans le cadre de la Gold Cup et affrontera les États-Unis le 18 juillet, parmi trois matchs de premier tour pour les Canadiens à Kansas City.

À la recherche de sa première place pour la Coupe du monde depuis 1986, le Canada ouvre la ronde finale des éliminatoires de la Coupe du monde dans la région de l’Amérique du Nord et centrale et des Caraïbes le 2 septembre à domicile contre le Honduras, qui fait partie d’un groupe qui comprend les États-Unis, le Mexique, le Costa Rica, Jamaïque, Panama et El Salvador.

« Nous avons travaillé au cours des 18 derniers mois pour ramener Ayo à la maison pour qu’il joue pour le Canada », a déclaré l’entraîneur de l’équipe nationale John Herdman. « Je suis impatient de l’immerger dans l’environnement de l’équipe nationale masculine. »