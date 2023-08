AYN annonce que l’ordinateur de poche Odin 2 coûtera 299 $

AYN a dévoilé très lentement plus de détails sur sa prochaine console portable Odin 2 au cours des dernières semaines. Maintenant, la société a partagé les spécifications de son prochain concurrent Steam Deck, y compris le stockage, le processeur et, surtout, c’est prix compétitif : 299 $.

Lundi, AYN révélé l’Odin 2 sera une autre console portable basée sur Android fonctionnant sur une puce Qualcomm. Cette fois, au lieu de l’ancien Snapdragon 845, l’appareil suivant contiendra le puissant et de plus en plus omniprésent Snapdragon 8 Gen 2. Il s’agit du même processeur qui alimente plusieurs des derniers téléphones haut de gamme de Samsung, et il a réussi à garder rythme avec des concurrents comme Google puce propriétaire Tensor.

L’Odin d’origine coûtait environ 240 $ pour le modèle de base, tandis que l’Odin Pro a commencé à environ 290 $. Pendant ce temps, l’Odin 2 débutera à 299 $ pour la version minimale contenant 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Deux autres versions contiendront respectivement 12 Go/256 Go et 16 Go/512 Go, bien que la société n’ait pas révélé les prix de ses modèles plus costauds. Il existe une gamme de couleurs à choisir, y compris certaines attrayantes versions bleues et violettes en plastique transparent à la début des modèles Game Boy. L’entreprise se prépare pour une Indiegogo à venir financement participatif campagne, bien que nous n’ont pas non plus de date de début.

Basé en Chine AYN a sorti l’Odin pour la première fois l’année dernière comme une sorte de concurrent du Steam Deck ultra-léger et de la Nintendo Switch. Au lieu de jouer à des jeux à partir de Windows ou de SteamOS basé sur Linux, la plate-forme fonctionnait sur Android open source et a été conçue pour les jeux mobiles et émulation rétro. Il mesurait légèrement plus petit que le Switch mais comprenait un 6 pouces, Écran tactile 1080p. Nous n’avons pas reçu les dimensions exactes de l’écran de l’Odin 2, mais d’après les photos, nous pouvons deviner qu’il sera très similaire à l’itération précédente.

Être l’homme étrange uniquement Android parmi les consoles portables a ses avantages. Au-delà de l’accès aux jeux mobiles, vous pouvez télécharger applications de streaming de jeux comme Geforce Now pour accéder à votre bibliothèque Steam ou obtenir Xbox Game Pass (et peut-être éventuellement PlayStation) et jouez-les tous sur l’Odin, bien que cela nécessiterait une connexion Internet constante. Si vous comparez l’Odin 2 à d’autres ordinateurs de poche en streaming uniquement, il est légèrement moins cher que le plus grand, streaming uniquement Logitech G Cloud, du moins au lancement. D’autres entreprises comme Razer n’a pas réussi à battre le prix le moins cher du Steam Deck pour le streaming uniquement, mais il y a aussi l’Abxylute orienté cloud gaming avec son écran LCD de 7 pouces et son prix juste au-dessus de 200 $.

UNll prix de la console portable orbite autour du Steam Deck de Valve en ce moment. La plate-forme ultra-personnalisable est spécialement conçue pour le plus grand service de bibliothèque de jeux du moment, ce qui la rend difficile à renverser de son trône. Le Asus ROG Ally est un peu plus cher qu’un Steam Deck de base de 256 Go. Nous ne savoir où Le prétendu ordinateur de poche Legion Go de Lenovo atterrira en termes de prix, mais s’il veut exécuter un Windows 11 natif, cela placera probablement le prix quelque part dans le domaine d’une console de jeu de milieu de gamme, à tout le moins.

