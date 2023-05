« MÊME si la possibilité est mince, nous n’avons pas perdu l’espoir que Madeleine soit toujours en vie et que nous la retrouvions. »

Tels étaient les mots de Kate et Gerry McCann en avril dernier, alors on se demande ce qui doit leur passer par la tête alors que la police allemande commence à draguer un réservoir au Portugal au cours des 16 années de recherche de leur fille disparue.

Ayez une pensée pour les parents de Madeleine McCann aujourd’hui… et priez pour ne jamais marcher à leur place Crédit : AFP

Madeleine McCann a disparu en 2007 alors qu’elle était en vacances avec sa famille Crédit : PA : Association de la presse

Mon coeur est avec eux. Car une découverte peut apporter la fermeture, mais étouffer ce dernier vestige d’espoir auquel ils s’accrochent.

Et faire table rase les replongera dans le cauchemar quotidien de ne pas savoir ce qui lui est arrivé.

Quoi qu’il en soit, c’est une torture émotionnelle implacable que tout parent d’un enfant disparu connaîtra.

La mère de Ben Needham, Kerry, endure toujours cette torture 32 ans après la disparition de son fils d’un an lors de vacances en famille en Grèce, tout comme les parents d’Andrew Gosden, 14 ans, qui a quitté son domicile à Doncaster le 14 septembre. 2007, a pris un train pour Londres et n’a pas été revu depuis.

Sans parler de tous les autres parents dont les enfants – qu’ils soient âgés de moins de 18 ans ou adultes – semblent disparaître dans les airs.

Imaginez que vous vous réveillez chaque matin et que vous vivez ces quelques secondes d’oubli bienheureuses avant que votre esprit ne soit submergé par la réalité douloureuse que votre enfant a disparu et que vous ne savez pas s’il est vivant ou mort.

En mai 2007, les McCann dînaient avec des amis au bord de la piscine alors que Maddie, trois ans, dormait dans leur appartement de vacances avec ses frères et sœurs jumeaux Sean et Amelie.

Lorsque Kate est allée les voir, Maddie avait disparu et elle n’a pas été revue depuis.

Mais contrairement à la plupart des cas d’enfants disparus, où le sort des parents désemparés ne suscite que de la sympathie, les pauvres McCann ont enduré d’être nommés à tort « arguidos » (suspects) dans la disparition de leur propre enfant, ainsi que de subir des trollings honteux en ligne par ceux qui restent convaincus de leur culpabilité.

Trolls avec des accusations absurdes – reculez

Maddie aurait maintenant 20 ans et, étant donné les rares exemples d’enfants enlevés retrouvés plusieurs années plus tard sans aucun souvenir de leur vie antérieure, il est compréhensible que Kate et Gerry s’accrochent toujours à la « mince » possibilité qu’elle soit retrouvée vivante.

Mais la police allemande pense qu’elle est morte au Portugal aux mains de leur principal suspect, le violeur condamné Christian B, qui aurait qualifié un réservoir à 30 miles de Praia da Luz de son « petit paradis » atterrir.

Donc, quoi que la police fasse ou ne trouve pas, ayez une pensée pour le sort des McCann et de tous les autres parents dont les enfants sont toujours portés disparus.

Et si vous faites partie de ces détectives de salon qui continuent de les traîner avec des accusations absurdes, reculez.

A Dieu ne plaise que l’un d’entre vous ait jamais à marcher un mile dans ses souliers.

ALLÉE BLAND EXPÉRIMENTÉ L’ancien ministre du Cabinet Dominic Raab a annoncé qu’il démissionnerait de son poste de député aux prochaines élections générales parce qu’il est devenu « de plus en plus préoccupé ces dernières années par la pression que le travail a exercée sur ma jeune famille ». Sans parler des fausses allégations d’«intimidation» qui semblaient n’être rien de plus que quelques âmes trop sensibles prenant ombrage d’être invitées à faire leur travail correctement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi rien ne semble se faire à Westminster ? Parce que toute personne ayant du caractère est expulsée, laissant le fade mener le fade.

Le jardin de la princesse est une ruche d’activité

Kate Middleton a été vue dans un costume d’apiculteur alors qu’elle s’occupait d’une ruche chez elle à Norfolk Crédit : PA

VOICI la princesse de Galles en costume d’apiculteur tout en s’occupant d’une ruche dans le jardin de sa maison de Norfolk lors de la Journée mondiale des abeilles.

Aussi, on imagine, une tenue pratique à avoir comme protection contre la piqûre des mémoires à venir de Meghan Markle.

QUE VOUS L’AIMIEZ OU NON La star de COUNTDOWN, Susie Dent, a demandé aux gens de trouver des mots ou des phrases qui les rendaient fous, et a été inondée de réponses. « Aller de l’avant » était l’irritant n°1, suivi de « Pas de manque de respect, mais . . . », le mot « comme » utilisé comme une virgule, « je voulais tendre la main » et « je ne vais pas mentir ». S’il vous plaît, puis-je ajouter, « Oh mes jours », « C’est ce que c’est », « tuer », le mot « voyage » pour décrire une expérience de vie tout à fait banale et « Mais sérieusement. . . ”, alors que la déclaration précédente n’a pas été drôle à distance.

La femme de Rob est un héros

LA vue de la star du rugby Kevin Sinfield portant son ancien coéquipier Rob Burrow sur la ligne d’arrivée du marathon de Leeds est un témoignage éclatant du pouvoir de l’amitié.

Kevin a été à juste titre salué comme un héros après avoir poussé l’utilisateur de fauteuil roulant Rob – qui souffre d’une maladie du motoneurone – sur le parcours de 26,2 milles avant l’ascenseur final inspirant qui est devenu viral.

L’épouse de Rob, Lindsey, a jonglé avec lui 365 jours par an tout en s’occupant simultanément de leurs trois jeunes enfants. Crédit : Richard Walker

Kevin Sinfield transportant Rob Burrow sur la ligne d’arrivée du marathon de Leeds est un témoignage élogieux du pouvoir de l’amitié Crédit : PA

Mais il y a un autre héros dans la vie de Rob : sa femme Lindsey.

Depuis son diagnostic en décembre 2019, elle jongle avec lui 365 jours par an tout en s’occupant simultanément de leurs trois jeunes enfants, âgés de 11, 8 et 4 ans.

Et elle a couru le marathon ce jour-là aussi.

Quelle super femme.