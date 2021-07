« Ayez plus de respect »: Conor McGregor N’aurait PAS dû être interviewé par Joe Rogan à la suite d’une rupture de jambe d’horreur, déclare son ami Lobov

Appuyé contre la cage et reçu des soins médicaux après s’être cassé la jambe gauche, McGregor s’est échappé contre son rival Dustin Poirier après que l’Américain a été déclaré vainqueur du combat de trilogie du couple via l’arrêt du médecin TKO.

La diatribe chargée d’invectives de McGregor dans le microphone tenu par le spécialiste de l’UFC Rogan comprenait des insultes dirigées contre la femme de Poirier, Jolie, que « The Notorious » a invitée de manière railleuse à son afterparty.

Poirier a qualifié McGregor de « sac de saleté » dans ses commentaires d’après-combat, tandis que sa femme a donné à l’ancien champion des deux poids battu le majeur du centre de l’octogone.

Le copain d’origine russe de McGregor, Lobov – un favori des fans de son époque à l’UFC – a suggéré que l’interview n’aurait jamais dû avoir lieu.

« C’était une situation folle » Lobov a déclaré à MMA Fighting, faisant un contraste avec les scènes où des combattants tels qu’Anderson Silva et Chris Weidman ont subi des fractures de jambe horribles similaires dans l’octogone.

« Je veux dire, regardez comment étaient Anderson Silva et Chris Weidman après que sa blessure se soit produite… [McGregor] était toujours assis et je pense que les entretiens ne devraient même pas avoir lieu dans ce scénario. Je suis surpris que cela se soit produit. Cela n’aurait pas dû arriver, mais c’est ce que c’est d’une certaine manière.

Lobov a déclaré qu’il était contrarié de voir McGregor subir une fin de nuit aussi horrible lorsqu’il s’est fracturé le tibia et le péroné à la fin du premier tour au T-Mobile Arena de Las Vegas.

« Personne ne veut voir ce genre de choses arriver à un ami proche », a déclaré Lobov, qui a forgé une carrière dans la boxe à mains nues depuis son départ de l’UFC.

« Je vais être honnête avec toi, je déteste les regarder même quand c’est quelqu’un que je ne connais pas. Quand c’est arrivé à Chris Weidman et à certains des kickboxeurs que j’ai vus, c’est horrible.

AVERTISSEMENT : GRAPHIQUE

Connor McGregor s’est cassé la cheville pendant le match de l’UFC 264 pic.twitter.com/9cQW4gujPP – Petit livre (@muslimbooker) 11 juillet 2021

« J’essaie juste de changer de chaîne et je ne peux pas le regarder, c’est tout simplement horrible. Parce que je comprends que je dois y aller aussi un jour et cela pourrait m’arriver aussi.

« Pour ces raisons, je n’aime pas vraiment le regarder et tout cela a été multiplié mille fois quand vous voyez cela arriver à un de vos amis proches. »

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Artem Lobov (@rushammer)

McGregor a subi une intervention chirurgicale réussie le lendemain de la blessure et devrait rester sur la touche jusqu’en 2022. L’irlandais Lobov a déclaré que les gens devraient être plus respectueux lorsque les combattants subissent des blessures laides au cours de leur métier.

«C’était très malheureux, mais que pouvez-vous faire, c’est le jeu de combat, c’est aussi réel que possible et peut-être que cela montre au monde qui regarde, ce n’est pas seulement un jeu. Ce n’est pas jouer. C’est la santé et la vie des gens qui sont en jeu ici, alors ayez peut-être un peu plus de respect pour les combattants », dit ‘Le marteau russe’.

Malgré le revers des espoirs de McGregor de retrouver ses anciennes gloires, Lobov a toujours soutenu son ami pour rebondir.

«Ça va être un processus lent, mais je me souviens quand Conor est revenu de sa blessure au LCA, il l’a fait deux fois, il l’a fait mieux que quiconque avant lui. Je ne doute pas que ce sera le même résultat cette fois », dit Lobov.

Lobov lui-même se prépare pour un retour à l’action ce week-end lorsqu’il rencontrera le boxeur médaillé d’argent olympique ukrainien Denys Berinchyk lors d’un concours à mains nues à Kiev.

McGregor, quant à lui, n’a trahi que peu de signes que sa blessure a refroidi son moral. Plus tôt cette semaine, la mégastar de 33 ans a fièrement annoncé que son yacht Lamborghini sur mesure de 3,5 millions de dollars était prêt à être utilisé.

Jeudi, McGregor a publié des images de lui-même au bord de la piscine sur les réseaux sociaux en sirotant des boissons au soleil et avec sa jambe dans un grand plâtre.

« J’essuie mon riche cul avec vos sentiments sur mon travail. Je ne ressens rien pour vous les clochards. Nada ! » McGregor avait écrit auparavant.