Ayesha Singh, star de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Sumbul Touqeer Khan, Shivangi Joshi et d’autres célébrités de la télévision qui ont gouverné les cœurs avec leurs publications Instagram

C’est dimanche et nous sommes ici avec une liste de célébrités qui ont conquis les cœurs et nous ont accrochés à l’application de médias sociaux avec leurs messages intéressants, dramatiques et élégants. Comme vous le savez tous, l’industrie de la télévision est assez énorme et garder un œil sur chaque star est un peu différent, et chacun a son propre style de contenu qu’il partage en ligne. Aujourd’hui nous avons Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiinc’est Aïcha Singh, Aishwarya Sharma, Grand Patron 16 notoriété Sumbul Toukir Khan, Anupama actrice Rupali Ganguly, Shivangi Joshi et plus encore dans la section TV Instagrammers de la semaine. Découvrons leurs intéressantes publications Instagram.

Rupali Ganguly alias Anupamaa

L’actrice de télévision populaire Anupamaa a partagé une vidéo avec son saas à l’écran, Baa (Alpana Buch). Ensemble, ce duo némésis à l’écran a sauté sur la tendance Tum Tum. Rupali Ganguly est une danseuse incroyable, nous le savons tous, mais Baa est une surprise.

Dheeraj Dhoopar et Vinny Arora

Les parents débutants Vinny Arora et Dheeraj Dhoopar ont récemment partagé une photo de leur visite à Gurudwara avec leur petit. Zayn était tout sourire pour une photo avec ses parents.

Rubina Dilaik

Rubina Dilaik a présenté ses deux côtés différents cette semaine. Les deux sont en saris mais de style différent. Rubina a réussi les deux looks. L’un d’eux était pour une séance photo et l’autre pour un mariage auquel elle a assisté récemment.

Nikki Tamboli

La DIVA de Bigg Boss 14, Nikki Tamboli a partagé des séances photo de son magazine de mariage. Chacun est différent mais classe. Nikki a fait la une des journaux dans Entertainment News pour sa séance photo. Découvrez-les ici :

Aïcha Singh

L’actrice de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Ayesha Singh alias Sai Joshi a partagé une vidéo dans laquelle elle a tenté le défi du film alphabétique avec son ami Ishaan Rajesh Singh. C’était super amusant. Regardez la vidéo ci-dessous :

Aishwarya Sharma

Pakhi de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, c’est-à-dire Aishwarya Sharma, a partagé quelques photos de retour en ligne. Elle a l’air super chaude ! Une autre est une vidéo dans laquelle elle a fait la meilleure chose hilarante à propos d’avoir un mari en bobine.

Mouni Roy

L’ancienne actrice de Naagin et de Bollywood et de télévision Mouni Roy est connue pour son incroyable sens de l’habillement. Mouni portait un look monochrome récemment et elle avait l’air DOPE !

Divyanka Tripathi

Depuis que Divyanka Tripathi est devenue une cavalière, ouf, elle vole des cœurs et comment ! Elle a récemment canalisé son mode panthère rose et fait du vélo dans les rues.

Gauahar Khan

Zaid Darbar a partagé une vidéo parodie sur Gauahar Khan étant difficile et de mauvaise humeur pendant sa grossesse. Cependant, Gauahar n’est rien comme ça. Regardez la jolie vidéo ici :

Shivangi Joshi

Shivangi Joshi sera bientôt vue dans Jab We Matched et elle est redevenue active sur Instagram. La magnifique beauté a sauté sur la tendance Jhoome Jo Pathaan et elle l’a tuée.

Sumbul Toukir Khan

La célébrité de Bigg Boss 16 Sumbul Touqeer Khan était l’un des candidats qui a été expulsé la semaine dernière. Son accueil à la maison par son père et sa sœur fut assez émouvant. Vérifiez le ici:

Nakuul Mehta

Nakuul Mehta a partagé une vidéo en ligne dans laquelle il a couvert son voyage depuis Bade Achhe Lagte Hain 2 en 40 secondes environ. Regardez la vidéo ici:

C’est tout dans les Instagrammers TV de la semaine.