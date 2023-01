Ayesha Singh, star de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Shweta Tiwari et d’autres célébrités de la télévision qui nous ont accrochés à Instagram avec leurs publications

Et avec cela, nous sommes maintenant dans la troisième semaine de janvier 2023. Le Nouvel An a commencé il y a trois semaines et le flux de divertissement sur les réseaux sociaux est immense. La façon dont nos célébrités de la télévision partagent des photos et tournent en ligne, c’est amusant. Eh bien, devinez qui nous a gardés accrochés à Instagram cette semaine ? Beaucoup de célébrités dont Aïcha Singh de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin renommée à Jannat Zubair, Shweta Tiwari et d’autres sont sur la liste.

Shweta Tiwari

Oh boy, Shweta Tiwari aux côtés de Vikaas Kalantri et Payal Soni a relevé le défi 1 prise et a dansé sur Shah Rukh Khan et Deepika Padukone avec la chanson Jhoome Jo Pathaan du film Pathaan. Ils ont l’air si cool ! Pathaan est à la mode dans Entertainment News.

Neil Bhatt-Aishwarya Sharma

Les acteurs de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Aishwarya Sharma et Neil Bhatt forment l’un des couples les plus adorables et c’est à cause de leur maladresse dans la vraie vie ! Et récemment, le duo a posté une vidéo sur la chanson Masti Ki Paathshala de Rang De Basanti.

Nakuul Mehta

Celui-ci est très spécial car il se compose de tous les adorables moments père-fils que Nakuul Mehta a partagés avec son fils, Sufi. Jankee Parekh a récemment partagé la vidéo sur l’anniversaire de la star de Bade Achhe Lagte Hain2.

Rashami Desaï

Rashami Desai a partagé des séances photo ultra-glam en ligne. Et celui que nous avons adoré était celui ci-dessous. Elle ressemble à Tinkerbell dedans. C’est peut-être à cause de la coiffure.

Rupali Ganguly

Anupamaa est l’émission télévisée TRP topper qui met en vedette un casting d’ensemble qui est devenu une famille. Et Rupali Ganguly partage souvent les BTS de la série. En voici un où Anupamaa, Baa et Dimpy ont été vus en train de chanter avec Patli Kamariya. Aussi, ne manquez pas l’AD qui pousse le chariot.

Aïcha Singh

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin stars Aria Sakaria et Ayesha Singh ont partagé une bobine ensemble dans laquelle ils ont été vus se serrant et s’embrassant. Le duo joue mère et fille à l’écran avec Ayesha dans le rôle de Sai et Aria jouant Savi.

Gauahar Khan

L’autre jour, future maman, Gauahar Khan a partagé une jolie bobine d’elle-même et de Zaid Darbar avec les mélodies les plus apaisantes, la chanson titre de la série télévisée pakistanaise Mere Humsafar. Découvrez la vidéo de Gauahar ici :

Jannat Zubair

Jannat Zubair est l’une des stars les plus mignonnes de l’industrie de la télévision. Elle a été vue pour la dernière fois à Khatron Ke Khiladi 12 en tant que candidate. Jannat est très doué pour les médias sociaux. Elle adore partager des photos et cette fois, elle a partagé un post amusant. Vérifiez le ici:

Shraddha Arya

Shraddha Arya est l’une des rares célébrités dont nous attendons toujours avec impatience les publications Instagram. Elle est la plus maladroite et partage les bobines les plus drôles avec son mari, Rahul Nagal. Et c’est ce qu’elle a fait cette semaine. Juste un message dans lequel elle a révélé que les maris ne devraient pas frapper avec leur femme.

C’est tout dans les Instagrammers TV de la semaine !