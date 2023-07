Ayesha Singh, star de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, a été REJETÉE pour Choti Sarrdaarni? L’actrice renverse les haricots

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin s’est avéré être une percée dans la carrière d’actrice d’Ayesha Singh. Elle est devenue synonyme de Sai Joshi. Ayesha Singh a reçu beaucoup d’amour et d’appréciation de la part des fans pour avoir interprété Sai Joshi avec le plus grand dévouement. Et bien, ses fans avaient vraiment le cœur brisé quand elle a décidé de quitter la série. Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a fait un bond de 20 ans et des stars comme Ayesha Singh, Neil Bhatt et Harshad Arora ont quitté la série. Maintenant, dans une récente interview, Ayesha Singh s’est ouverte sur son parcours et a également partagé qu’elle avait auditionné pour Choti Sarrdaarni.

Ayesha Singh a révélé comment elle a empoché Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Dans une interview avec Telly Chakkar, Ayesha Singh a révélé qu’elle avait auditionné pour Choti Sarrdaarni. Plus tard, le rôle a été confié à Nimrit Kaur Ahluwalia. Elle a dit que cette audition l’avait aidée à sacrifier Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Elle a dit qu’au départ, les créateurs de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin cherchaient quelqu’un pour jouer une fille cachemirienne nommée Sheen, mais après avoir vu son audition de Choti Sarrdaarni, ils l’ont eue pour Sai. Révélant pourquoi elle n’a pas obtenu Choti Sarrdaarni, elle a déclaré: « J’avais donné deux trois tours d’audition pour Choti Sarrdaarni et Saket monsieur était là qui était le directeur créatif. Il voulait vraiment me signer, mais ils voulaient une fille punjabi, comme Nimirt est et elle ressemble aussi à Punjabi donc je n’étais pas signé là-bas mais ils m’ont signé pour Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. »

Ayesha Singh a également partagé qu’elle était heureuse d’avoir obtenu Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin et a déclaré que tout se passe pour de bon.

Maintenant, les fans d’Ayesha Singh attendent avec impatience son prochain projet après Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Les rumeurs disaient qu’elle entrerait dans la maison de Bigg Boss OTT 2, mais cela ne s’est pas produit. Après le saut de génération, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a vu une baisse des chiffres TRP. Les fans manquent vraiment Ayesha Singh et Neil Bhatt dans la série. L’actrice est également restée dans l’actualité à cause de sa dispute avec Aishwarya Sharma qui jouait Pakhi dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.