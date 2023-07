Ayesha Singh, Shehnaaz Gill, Nakuul Mehta et bien d’autres célébrités qui ont fait d’Instagram un lieu incontournable cette semaine

Voyons quelles célébrités de la télévision ont rendu Instagram cool et meilleur au cours de la dernière semaine de juin. C’est incroyable que nous soyons déjà en juillet. TV Instagrammers est notre section dans laquelle nous affichons les messages cool, drôles, émotionnels, créatifs et uniques partagés par nos célébrités populaires de la télévision. Ils ont rendu Instagram digne d’un défilement. Nous avons Bade Achhe Lagte Hain 3c’est Nakuul Mehta, Shehnaaz Gill, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiinc’est Aïcha Singh et plus de célébrités sur la liste.

Neil Bhatt

L’acteur de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Neil Bhatt a remporté l’honneur de l’État du Gujarat pour son film Bhanwar. Il a gagné dans 6 grandes catégories. Peux-tu le croire? Neil est un si bon acteur ! Un moment de fierté pour ses fans en effet.

Hina Khan

Devinez qui est de retour dans Khatron Ke Khiladi 13 ? Eh bien, Hina Khan ne participera pas en tant que concurrente, mais selon les rapports, elle proposera des défis intéressants aux participants actuels. Elle a partagé des photos avec Rohit Shetty.

Divyanka Tripathi

Divyanka Tripathi est également au Cap, en Afrique du Sud, pour Khatron Ke Khiladi 13. Elle a également partagé des moments francs avec Rohit Shetty. Divyanka a participé à la saison dernière.

Aishwarya Sharma

L’ancienne actrice de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin et candidate de Khatron Ke Khiladi 13 Aishwarya Sharma a partagé une bobine avec Sheezan Mohammad et c’était tellement maladroit.

Aïcha Singh

Ayesha Singh alias Sai Joshi de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a partagé une vidéo sur la chanson de Gadar 2 Udd Jaa Kaale Kaawa. Elle avait l’air éthérée dans un lehenga choli.

Harshad Chopda

L’acteur de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Harshad Chopda, a béni les fans avec de superbes photos ensoleillées un jour de pluie après presque quinze jours. Les fans sont devenus gaga de sa beauté.

Rupali Ganguly

Rupali Ganguly a emmené sa mère et sa famille en voyage à l’étranger. Ce voyage est très spécial car c’est la première fois que sa mère vole en dehors de l’Inde. Un moment si sincère, non ?

Nakuul Mehta

Jusqu’où irez-vous pour remettre la lettre à votre bien-aimé? Il n’y a pas d’amant et de mari comme Nakuul Mehta. Ce geste de l’acteur de Bade Achhe Lagte Hain 3 est en effet surprenant et touchant. Jankee a vraiment de la chance.

Shraddha Arya

La star de Kundali Bhagya, Shraddha Arya, est un grand sport et entièrement filmique. Elle a dansé sur Mere Haathon Mein Nau Nau Choodiyan Hain et regardez comme elle est jolie !

Jennifer Winget

La magnifique actrice Jennifer Winget a partagé de superbes séances photo de vêtements de mariée sur sa poignée Instagram. Les fans n’ont pas pu garder leur calme. Ouf, elle est si jolie !

Shivangi Joshi

L’actrice de Barsatein Shivangi Joshi a partagé une séance photo dans une robe bustier multicolore avec une cape. Elle ressemble à une fille parfaite à côté! Les tulles superposés ajoutent à sa gentillesse.

Shehnaaz Gill

Enfin et surtout, nous avons Shehnaaz Gill qui a diffusé les vibrations de la patronne dans un smoking noir et un haut noir qu’elle a associé à une jupe rose. Uff, c’est elle la patronne !

C’est tout pour cette semaine dans TV Instagrammers.