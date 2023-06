Ayesha Singh, Ankit Gupta-Priyanka Chahar Choudhary, Shivangi Joshi et d’autres célébrités de la télévision qui ont régné sur Instagram cette semaine

Faisons un tour sur les rois et reines d’Instagram TV. Dans cette section hebdomadaire, nous vous apportons des messages incroyables par les stars de la télévision de notre pays. Ces célébrités de la télévision ne se contentent pas de travailler dur tous les jours sur un tournage pour vous divertir tous, mais elles vous divertissent également sur Instagram avec des publications et des bobines mignonnes, chaudes et adorables. Cette semaine, nous avons Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin beauté, Ayesha Singh, nous avons Udaariyaan couple célèbre Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta et Shivangi Joshi et plus sur la liste.

Aishwarya Sharma

Aishwarya Sharma est au Cap en train de tourner pour Khatron Ke Khiladi 13. Il manque à l’actrice son mari acteur, Neil Bhatt, qui tourne ici pour les derniers épisodes de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Elle a partagé des photos inédites avec l’acteur en lui disant à quel point il lui manque.

Shivangi Joshi

L’actrice de télévision populaire Shivangi Joshi a récemment assisté à une soirée de remise de prix. Pour la même chose, Shivangi portait une tenue vert émeraude. Elle était exceptionnellement jolie.

Sumbul Toukir Khan

Imlie et Bigg Boss 16, Sumbul Touqeer Khan, ont également assisté à la même soirée de remise des prix. Garçon, son look glam nous a bouleversés. Elle a l’air si glamour et jolie.

Disha Parmar

Bade Achhe Lagte Hain 3 beauté Disha Parmar a pris un jour à la fois alors qu’elle attend son premier enfant avec Rahul Vaidya. L’actrice a partagé une photo d’elle dans son baby bump dans une tenue moulante orange. Elle fait la plus belle des mamans ours.

Tejaswi Prakash

C’était l’anniversaire de Tejasswi Prakash la semaine dernière. L’actrice a célébré la même chose avec sa famille et son petit ami acteur, Karan Kundrra.

Rupali Ganguly

Il y a quelques jours, la célèbre Anupamaa Rupali Ganguly a partagé un message de retour avec son mari Ashwin K Verma. Ils semblaient tous les deux très jeunes et amoureux.

Vijayendra Kumería

L’acteur de Teri Meri Doriyaann Vijayendra Kumeria a partagé quelques photos avec sa fille, Kimaya sur son gramme. Il a sous-titré le message en disant qu’il voit une toute petite version féminine de lui en elle.

Priyanka Chahar Choudhary-Ankit Gupta

Après un long moment, Priyankit, c’est-à-dire Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta ont partagé une bobine ensemble. Ils ont dansé sur Sara Ali Khan et Vicky Kaushal avec la chanson du film Zara Hatke Zara Bachke, Phir Aur Kya Chahiye.

Aïcha Singh

Nous avons également la star de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Ayesha Singh. Elle a assisté à une cérémonie de remise de prix dans un superbe sari chatoyant de Neerus. Uff, elle a l’air sensuelle.

C’est à peu près tout, pour les Instagrammers TV cette semaine.