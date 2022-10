Ayesha Singh, actrice de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Shehnaaz Gill, Shraddha Arya et plus encore; Rencontrez les instagrammeurs TV de la semaine

Les acteurs de la télévision sont suivis par de nombreux fans et sur les réseaux sociaux, ils laissent une marque avec leurs photos, vidéos et autres publications. Eh bien, la plupart de leurs photos et vidéos deviennent virales sur les réseaux sociaux et font la une des journaux. La semaine dernière, quelque chose de similaire s’est produit, et de nombreuses célébrités de la télévision comme Ayesha Singh, Shehnaaz Gill, Shraddha Arya et d’autres ont fait la une des journaux à cause de leur publication sur Instagram. Voici donc la liste des Instagrammers TV de la semaine

Aïcha Singh

L’actrice de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Ayesha Singh est l’un des visages les plus populaires à la télévision. Cette semaine, un reel partagé par l’actrice a attiré l’attention de tous. C’est une vidéo amusante dédiée à tous les petits amis et maris.

Découvrez le post d’Ayesha Singh ci-dessous Regarder la vidéo

Shehnaaz Gill

Shehnaaz Gill a commencé sa carrière en tant que chanteuse et actrice dans l’industrie cinématographique punjabi. Mais, grâce à Bigg Boss 13, elle est devenue un nom familier, et maintenant, elle fera bientôt ses débuts à Bollywood avec Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Récemment, Shehnaaz a partagé une bobine dans laquelle elle chante la chanson Hasi du film Hamari Adhuri Kahani. La vidéo est devenue virale.

Découvrez le post de Shehnaaz Gill ci-dessous Regarder la vidéo

Shraddha Arya

C’était la semaine de Karva Chauth, et de nombreuses actrices de télévision se sont rendues sur Instagram pour partager de belles photos des célébrations. Shraddha Arya a également traité ses fans avec son incroyable look de sari, et elle était magnifique dedans.

Hina Khan

Il y a quelques jours, Hina Khan a posté quelques photos sur lesquelles on la voit poser sur la plage. L’actrice était super sexy sur les photos. Découvrez le message ci-dessous

Karan Kundrra / Tejasswi Prakash

Karan Kundrra a fêté son anniversaire le 11 octobre et Tejasswi Prakash s’est rendu sur Instagram pour partager de magnifiques photos de la fête. Les images sont devenues virales sur les réseaux sociaux.