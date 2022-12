Ayesha Singh à Hina Khan : TOP 10 des patronnes du monde de la télé

Pathaan, le prochain film de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone, est entouré de plusieurs controverses. Le film à venir attire l’attention et fait la une des journaux pour diverses raisons. Vendredi, un groupe de membres de Karni Sena et d’autres manifestants hindous étaient contre l’utilisation de la couleur safran dans le costume de Deepika Padukone utilisé dans la chanson Pathaan “Besharam Rang”. Les manifestants se rassemblent et perturbent le tournage de Dunki de Shah Rukh Khan à Bhedaghat près de Jabalpur. Les manifestants ont été vus tenant des drapeaux noirs et safran dans leurs mains et ont protesté en lançant des slogans et en scandant également Hanuman Chalisa.

La force policière lourde a été déployée à Bhedaghat pour contrôler la situation, mais les manifestants ont insisté pour que les fabricants de Dunki arrêtent de tirer dans 10 minutes. Le tournage s’est poursuivi même après l’heure prévue. Les manifestants ont affirmé que les fabricants de Pathaan et Shah Rukh Khan ont montré la couleur safran d’une manière indécente et répréhensible et qu’ils ne le toléreront pas. Ils ont exigé que le tournage de tels films soit arrêté sur les rives de la rivière Narmada. Ils ont même insisté pour que le lieu de tournage du film soit purifié en le vaporisant d’urine de vache.

Le député du BJP, Ram Kadam, a déclaré que les créateurs de Pathaan devraient clarifier leur position sur le choix des costumes et a également déclaré que tout film insultant l’Hindutva ne serait pas diffusé dans le Maharashta. De plus, jeudi, l’acteur Prakash Raj est sorti en soutien et ‘#Besharam BIGOTS .. Donc ça va quand des hommes vêtus de safran guirlande de violeurs. ?? #je ne faisais que demander’. Le chef du CPM, Chigurupati Babu Rao, s’est penché sur le film en disant qu’il valait mieux nourrir une personne affamée que de regarder Pathaan.

Lors du 28e Festival international du film de Kolkata (KIFF), Shah Rukh Khan a abordé la controverse en cours et s’est prononcé sur les protestations contre son prochain film. Côté travail, Shah Rukh Khan a Pathaan, Jawan dans sa cagnotte. Dirigé par Siddharth Anand, Pathaan sortira en salles le 25 janvier.