Ayesha Curry a trouvé l’équilibre après l’embarras du public

Ayesha Curry a été absente du regard du public car elle a décidé qu’une carrière en tant que personnalité des médias n’est pas là où elle est la plus heureuse.

La maman de 33 ans a partagé avec Initié qu’elle a cessé d’être une personnage principal pour réduire les facteurs de stress dans sa vie et trouver un équilibre après des années d’insomnie.

Curry a également parlé de guérison après avoir fait une apparition sur Jada Pinkett-Smith Discussion de table rouge en 2019. Au cours de l’épisode, Ayesha a parlé franchement des sentiments d’insécurité post-partum et parfois du besoin d’attention. Mais au lieu d’empathie, Curry a ressenti le contrecoup accablant lorsque ses mots ont été mal interprétés et utilisés contre elle, ce qui a amené l’entrepreneur à réévaluer son désir d’être à l’avant-garde en tant que personnalité médiatique.

Ayesha affirme que l’émission « a été éditée d’une manière qui m’a fait paraître folle » et affirme : « Ce n’est pas ce que j’ai dit, et le contexte était bizarre. Ouais. Je l’ai pris personnellement.

Ceux qui essayaient de comprendre Ayesha l’ont fait, et ceux qui cherchaient une occasion de traîner la mère post-partum en ont trouvé une.

« Les médias sont un espace très impitoyable », a déclaré la belle-sœur de Curry, Sydel Curry-Lee Initié. « Les célébrités sont de vraies personnes. Toute la presse est bonne presse, mais ce n’est pas vrai quand il s’agit de nos émotions et de notre santé mentale. Dans la famille Curry, « nous voulons tous protéger notre paix ».

La restauratrice a quitté les projecteurs et a concentré ses énergies sur la philanthropie et l’entrepreneuriat, en lançant sa marque de style de vie inspirante, Sweet July. Au lieu que la renommée d’Ayesha l’utilise, elle a utilisé sa notoriété pour créer une marque, y compris un magazine éponyme qui élève une myriade de créatifs éclectiques.

« Sweet July est un sentiment de bonheur pour moi, un moment où toutes les choses qui sont bonnes dans ma vie se sont produites », a déclaré Ayesha en expliquant le nom de la marque. « Mon espoir est d’encourager chacun à trouver sa propre version de Sweet July. C’est un sentiment, une pensée, une phrase, et j’espère que cela deviendra un mouvement », a écrit Ayesha sur le site de l’entreprise. placer.

Elle dit que son objectif était de créer une entreprise avec de la substance qui a contribué à la progression des entreprises appartenant à des Noirs et à des femmes. « C’est cliché à ce stade, mais la représentation compte », a-t-elle noté. « Si j’ai l’opportunité d’améliorer l’entreprise d’une autre personne qui me ressemble ou qui vient du même milieu que moi, je suis tout à fait d’accord. »

Les plongeons froids du matin et la séance de sauna ont également contribué au nouveau style de vie équilibré de cette maman qui aime s’amuser, car l’entrepreneur a maîtrisé la façon d’apaiser son système nerveux à travers le processus d’engourdissement et de réveil. « Il fait un froid glacial », admet-elle. « Mais ça marche. »

La fondatrice a fait construire ses propres unités de plongée à froid et de sauna dans son manoir de Californie du Nord qu’elle partage avec son mari. L’installation de bien-être a été installée pendant la pandémie car Ayesha était déterminée à améliorer ce qu’elle ressentait mentalement et physiquement pendant la quarantaine.

Comme beaucoup de mamans, Ayesha s’éparpillait alors qu’elle courait partout comme un poulet avec la tête coupée pour gérer les responsabilités de l’entreprise et de son ménage. Pourtant, le chef dit qu’elle est devenue intentionnelle de vivre une vie agréable. « J’ai l’impression que vous me voyez beaucoup moins et que vous m’entendez beaucoup moins, mais c’est parce que je vis vraiment ma vie », dit-elle. « Et ça fait vraiment du bien. »

La maman de trois enfants a également pu passer plus de temps avec son mari depuis qu’elle et le champion de la NBA, Stephen, se sont remis d’entraînements ensemble en utilisant le plongeon froid, le sauna et la thérapie par la lumière rouge.

Une autre clé du contentement de Curry est l’application d’outils thérapeutiques qu’elle a acquis en parlant à un professionnel – quelque chose qu’elle a d’abord tourné le dos. « J’ai eu de mauvaises expériences et elles m’ont fait fuir. Mais maintenant, j’en ai trouvé un que j’aime et j’ai vraiment hâte d’y être », dit-elle.

Ayesha a déjà pris de la chaleur pour avoir dit à ABC Ligne de nuit elle n’est pas une « épouse NBA », mais elle est heureuse de sa décision de se faire un nom.

« En fin de compte, lorsque vous êtes dans la position d’Ayesha, les gens attribuent toujours votre succès à votre mari. C’est encore plus difficile de se faire un nom », a commenté Curry-Lee sur la carrière de sa belle-sœur. « Mais c’est vraiment sa détermination, sa créativité. Elle peut parler à quelqu’un et proposer une idée vraiment créative à laquelle personne d’autre n’a pensé. Elle a cet esprit que peu de gens ont.

Une femme trouvant sa voix au milieu du succès assourdissant de son mari est un exploit qui n’est souvent pas loué.

Que pensez-vous du point de vue d’Ayesha sur son expérience ?