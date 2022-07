Ayesha Curry à ESPYS 2022 : découvrez sa robe et la tenue de Steph : photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Curry Aïcha lui a apporté un jeu A aux ESPY Awards 2022 ! L’épouse de 33 ans de la star de la NBA Stephen Curry, 34 ans, a secoué le tapis rouge du Dolby Theatre de Los Angeles pour soutenir son mari, qui organise la soirée. Elle voulait également montrer pourquoi certains la considèrent comme la «première dame du basket-ball», alors qu’elle marchait sur le tapis dans une magnifique robe fluide noire et blanche qui la faisait ressembler à une déesse. La robe comportait des bretelles spaghetti noires et un tissu noir autour de son buste et de sa taille avant de se transformer élégamment en un chef-d’œuvre vaporeux. Ayesha portait ses cheveux en boucles lâches et accessoirisée avec des boucles d’oreilles en diamant pendantes, un bracelet et ses alliances étincelantes. Elle a complété son look époustouflant avec des talons argentés à lanières recouverts de bijoux brillants.

L’auteur du livre de cuisine se tenait fièrement aux côtés de Steph, qui avait l’air pimpant dans un costume noir avec un col roulé blanc porté en dessous. Le couple emblématique a fait de la soirée une affaire de famille, amenant leurs aînés, leurs filles Riley10, et Ryan, 7, le long de l’événement passionnant. Riley était adorable dans une robe pull à col roulé noire qu’elle a associée à des gants de mode noirs, un sac à main noir et des tongs à talons noirs. Elle a accessoirisé avec une paire de lunettes de soleil noires et a coiffé ses cheveux en deux chignons spatiaux amusants. Ryan a enfilé une adorable robe droite blanche et grise qui comportait un tissu en maille à volants sur les manches. Elle avait les cheveux relevés en un chignon élégant et portait des ballerines argentées avec une sangle sur chacune. Riley et Ryan sont les sœurs aînées du frère Canonné en 2018.

Quelques jours avant l’événement, Steph a parlé de sa nervosité en organisant une cérémonie pour la première fois. Bien que lui et Ayesha aient co-organisé le À propos d’hier soir jeu télévisé sur HBO Max, cette remise de prix était une bête complètement différente. “J’ai vu toute la liste des athlètes et des célébrités qui l’ont déjà accueillie, et j’ai vu comment ils s’amusaient, s’amusaient, restaient fidèles à leur personnalité et prenaient des risques”, a déclaré Steph. PERSONNES. “J’ai parlé à Canard et Peyton Manning à quoi ressemble vraiment le concert d’hébergement, donc je suis évidemment nerveux et excité et toutes les différentes émotions.

Au cours de cette conversation, Steph a laissé entendre qu’Ayesha pourrait également avoir un rôle dans l’émission. “Je ne veux pas donner trop de surprises”, a-t-il déclaré. « Nous pourrions essayer d’inclure [Ayesha] dans certains des sketchs ou dans certains des trucs sur scène… nous verrons.

Steph a également déclaré qu’il avait tout de suite trouvé l’inspiration dans l’ancien quart-arrière de la NFL Peyton, âgé de 46 ans. “Il a été l’un des premiers à qui j’ai tendu la main lorsque l’opportunité s’est présentée à moi”, a-t-il rappelé à Divertissement ce soir avant le spectacle. « Il était incroyable. Il avait une présence incroyable sur scène et le matériel était incroyable. Son plus grand conseil était simplement de l’accepter. Soistoimême. Et cela portera [through]. Amusez-vous.”

Si les ESPY 2022 devaient inclure Ayesha, une avenue possible serait sa querelle avec le bar sportif de la région de Boston qui se moquait de sa cuisine. Lors de la finale NBA 2022 entre les Golden State Warriors de Steph et les Boston Celtics, un bar appelé Game On! s’est moqué des talents culinaires du chef Curry en affichant une pancarte sur le trottoir indiquant «Ayesha Curry ne sait pas cuisiner». Le signe a également déclaré que Jason Tatumfils de, Deuce Tatumétait “meilleur” que la fille de Steph et Ayesha, Riley.

Au début, Steph a applaudi en portant un t-shirt qui disait “Ayesha Curry CAN Cook”. Cela a incité le bar à intensifier la querelle. Non seulement ils ont imprimé leurs propres chemises – “Ayesha Curry ne peut pas cuisiner” en vert et blanc celtique – mais ils se sont moqués de Steph pour avoir soutenu son autre significatif. “Steph dit que sa femme sait cuisiner, c’est comme si ta mère te disait [that] tu es beau », claqua le bar.

Ayesha et Steph ont eu le dernier rire après que les Warriors aient vaincu les Celtics pour remporter le championnat NBA 2022. Non seulement Steph a pris une photo de lui tenant son trophée MVP de la finale avec l’un des t-shirts “Ayesha Curry Can’t Cook”, mais sa femme a tweeté : “Au menu ce soir : SF Hot Pot avec un côté de Curry GOAT .” Le couple a également célébré sur le terrain avec des câlins chaleureux et des tas de baisers passionnés. Steph a été élu MVP de la finale NBA 2022 après avoir terminé le match en force avec 34 points marqués pour son équipe ainsi que sept rebonds et sept passes décisives.

Juste un mois avant le 15 mai, Steph a atteint une autre réalisation majeure : l’obtention de son diplôme universitaire. La star du sport a célébré son diplôme du Davidson College 12 ans après avoir abandonné ses études pour poursuivre sa carrière de basket-ball professionnel. “Le rêve devient réalité!! Classe de 2010… alias 2022 mais nous l’avons fait ! Steph a commencé dans sa publication Instagram de célébration. « Merci à tout mon village qui m’a aidé à franchir la ligne d’arrivée. J’ai fait la promesse quand je suis parti et j’ai dû le mener à bien. Ancien officiel de @davidsoncollege… Maman, nous avons réussi !

Bien sûr, Ayesha était également là pour célébrer et a rendu un doux hommage à son mari. « Fier serait un euphémisme ! Félicitations à mon amour », avait-elle écrit sur son histoire Instagram à l’époque. “TU L’AS FAIT!”