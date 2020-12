SPOKANE, Washington: Joel Ayayi a récolté 17 points et 10 rebonds, Drew Timme a ajouté 14 points et Gonzaga, le mieux classé, a battu le nord de l’Arizona 88-58 lundi soir.

Andrew Nembhard a terminé avec 10 points et sept passes pour Gonzaga (8-0), qui détient la plus longue séquence de victoires à domicile du pays en 42 matchs.

Cameron Shelton a marqué 20 points et attrapé neuf rebonds pour le nord de l’Arizona (1-6), qui a été annulé par 35% de tir. Jay Green avait 12 points.

Gonzaga jouait régulièrement aux Lumberjacks lorsque les deux étaient à la Big Sky Conference, mais ce n’était que leur deuxième réunion depuis 1979.

La star de première année Jalen Suggs n’a pas joué pour Gonzaga en raison d’une blessure à la jambe droite, a déclaré l’équipe.

Les Zags n’avaient pas besoin de lui.

Ayayi a marqué neuf points alors que Gonzaga prenait une avance de 28-8 après huit minutes. Les Zags ont réalisé 12 de leurs 16 premiers tirs.

Gonzaga a poussé l’avance à 36-14 avec un peu moins de sept minutes à jouer en première demie, dominant les Lumberjacks dans la peinture 20-8.

Ayayi avait 14 points et neuf rebonds à la mi-temps, alors que les Zags menaient 51-23.

Le nord de l’Arizona a été gêné par 22,9% de tirs, ne faisant que huit des 35 tirs. Green avait 10 points à la pause pour les Lumberjacks.

Gonzaga a ouvert la seconde période avec une course de 14-4 pour prendre une avance de 65-27 à 14 minutes de la fin. Les Zags ont envoyé leurs joueurs de banc après cela.

IMPLICATIONS DU SONDAGE

Les Zags venaient de remporter une victoire de 98-75 samedi sur le Non. 16 Virginie à Fort Worth, Texas. Cela leur a donné un record de quatre victoires sur les équipes classées lors de leurs sept premiers matchs. Ils n’ont pas d’autre équipe actuellement classée à leur horaire et ont de bonnes chances de prolonger leur séjour de sept semaines au n ° 1. C’est le plus long relais de l’histoire du programme.

GRANDE IMAGE

Nord de l’Arizona: Les Lumberjacks venaient de remporter leur première victoire de la saison à Denver. Ils sont menés par Shelton, qui marque en moyenne 19,7 points par match.

Gonzaga: Corey Kispert a été choisi le joueur de la semaine de la West Coast Conference après avoir marqué 77 points, dont un record en carrière de 32 contre Virginia, en trois victoires. Cela a fait grimper sa moyenne de la saison à un sommet d’équipe de 22,4 points par sortie. Pendant ce temps, Suggs était pour la troisième fois la recrue de la semaine du COE. Il a totalisé 39 points, 20 rebonds, 18 passes et huit interceptions en trois matchs.

SUIVANT

Le nord de l’Arizona joue à l’Idaho jeudi.

Gonzaga accueille le Dixie State mardi.

Plus de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/hub/College-basketball et https://twitter.com/AP_Top25