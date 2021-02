Ayant remporté la guerre en Syrie, al-Assad est plongé dans des difficultés économiques

La rencontre privée avec des journalistes syriens le mois dernier, qui n’a pas été rapportée précédemment, a offert un regard rare et sans fard sur un dirigeant qui semblait déconnecté des véritables préoccupations qui troublent son peuple et incapable de faire quoi que ce soit à leur sujet. Le New York Times a été informé de la discussion par une personne informée par plusieurs journalistes, et les détails ont été confirmés directement par l’un des participants.

Alors que le dixième anniversaire de la guerre civile en Syrie approche, les menaces les plus immédiates de M. al-Assad ne sont pas les factions rebelles et les puissances étrangères qui contrôlent encore de larges pans du pays. Au lieu de cela, c’est la crise économique écrasante qui a entravé la reconstruction des villes détruites, appauvri la population et laissé un nombre croissant de Syriens luttant pour obtenir suffisamment de nourriture.

BEYROUTH, Liban – Lors d’une réunion privée avec des journalistes pro-gouvernementaux, le président Bashar al-Assad a été interrogé sur la crise économique de la Syrie: l’effondrement de la monnaie qui a vidé les salaires, la flambée des prix des produits de base et les pénuries chroniques de carburant et de pain.

Même en parlant en privé, M. al-Assad est resté fidèle aux platitudes qui caractérisent ses discours publics. Vêtu d’un costume sombre et parlant avec un air de professeur, il a blâmé une gamme de forces pour les malheurs de la Syrie: la «brutalité» du capitalisme mondial, le «lavage de cerveau» par les médias sociaux et un «néolibéralisme» mal défini qui érodait les valeurs du pays.

Les prix des denrées alimentaires ont plus que doublé l’année dernière. Le Programme alimentaire mondial averti ce mois-ci 60 pour cent des Syriens, soit 12,4 millions de personnes, risquaient de souffrir de la faim, le nombre le plus élevé jamais enregistré.

L’économie syrienne est pire qu’à tout moment depuis le début de la guerre en 2011. Ce mois-ci, la livre syrienne a atteint un plus bas historique par rapport au dollar sur le marché noir, décimant la valeur des salaires et faisant grimper le coût des importations.

La plupart des Syriens consacrent désormais leurs journées à trouver du carburant pour cuisiner et chauffer leur maison, et à faire la queue pour des pita rationnés. Les coupures d’électricité sont constantes, certaines régions ne recevant que quelques heures d’électricité par jour, à peine assez pour que les gens gardent leurs téléphones portables chargés.





Des femmes désespérées ont commencé à vendre leurs cheveux pour nourrir leur famille.

«J’ai dû vendre mes cheveux ou mon corps», a déclaré récemment une mère de trois enfants dans un salon de coiffure près de Damas, s’exprimant sous couvert d’anonymat, comme d’autres interviewés pour cet article, de peur d’être arrêtée.

Son mari, un menuisier, était malade et n’était employé que sporadiquement, a-t-elle dit, et elle avait besoin de mazout pour la maison et de manteaux d’hiver pour ses enfants.

Avec les 55 $ qu’elle a reçus pour ses cheveux, qui serviront à fabriquer des perruques, elle a acheté deux gallons d’huile de chauffage, des vêtements pour ses enfants et un poulet rôti, le premier que sa famille ait goûté en trois mois.

Elle a pleuré de honte pendant deux jours après.

La baisse de la devise signifie que les médecins gagnent désormais l’équivalent de moins de 50 dollars par mois. Le chef du syndicat des médecins a déclaré récemment que beaucoup partaient travailler à l’étranger, au Soudan et en Somalie, parmi les rares pays qui permettent une entrée facile aux Syriens mais dont aucun n’a une économie forte. Les autres professionnels gagnent beaucoup moins.

«La préoccupation des gens, plus que toute autre chose, c’est la nourriture et le carburant», a déclaré un musicien de Damas. «Tout est anormalement cher et les gens sont terrifiés à l’idée d’ouvrir la bouche.»

Les causes sont multiples et se chevauchent: des dommages étendus et des déplacements dus à la guerre; balayer les sanctions occidentales contre le gouvernement et les associés de M. al-Assad; un effondrement bancaire au Liban voisin, où les riches Syriens gardaient leur argent; et des verrouillages pour lutter contre le coronavirus.