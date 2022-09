Actuellement, l’acteur Ranbir Kapoor et le réalisateur Ayan Mukerji profitent du succès de leur film Brahmastra. Jeudi, Ayan a publié une photo de Ranbir du temple Somnath Jyotirlinga au Gujarat.

Partageant les photos, Ayan a écrit : « Temple de Somnath. Ma troisième visite Jyotirling cette année. Je m’étais dit que je viendrais ici après les sorties de Brahmastra, et je suis tellement heureux et plein d’énergie que nous l’ayons fait ici. #Reconnaissance.”

Ranbir a gardé sa main sur l’épaule d’Ayan pendant qu’ils posaient pour la photo, et Ayan souriait. Ranbir portait un kurta-pyjama blanc avec une veste Nehru bleu marine par-dessus, contrairement à la kurta jaune clair et au pyjama blanc d’Ayan.





Ayan a déclaré dans une nouvelle interview que même si l’équipe de Brahmastra se souciait de ce que les gens pensaient, “en même temps, nous allions bien”.

Dans une interview avec News18, Ayan a déclaré: «Oui, nous nous soucions de ce que les gens disent, mais en même temps, nous allions bien. Cela peut sembler idéaliste, mais nous étions tellement concentrés sur notre film et le message général du film était tout au sujet de l’amour et nous avions un concept qui était là sur nos affiches qui disait: “La lumière arrive”, donc nous n’avons pas vraiment avoir le temps de penser à autre chose.”

Il a également demandé aux gens : « En tant que cinéaste, j’invite tout le monde à venir le voir, y compris les gens qui font tout le bruit et aussi ceux qui ne sont pas convaincus par notre film. Nous voulons qu’ils nous donnent une chance, voient les efforts que nous avons déployés, le genre de VFX que nous avons fait parce que je pense qu’aucun film de cette nature ne l’a fait et expérimente la façon dont la mythologie indienne est représentée. Une fois que vous avez visionné le film, vous avez le droit d’avoir votre opinion, que cela vous plaise ou non, et je suis ouvert à toutes sortes de suggestions.”