Ayan Mukerji sort un nouveau clip avec Ranbir Kapoor, dit qu’il est “très émotif, nerveux” avant sa sortie

Le film très attendu Brahmastra, mettant en vedette le couple réel Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, sortira en salles le 9 septembre. Et à seulement dix jours de sa sortie en salles mondiale, le réalisateur Ayan Mukerji a sorti un nouveau clip du film mettant en vedette Ranbir personnage principal Shiva.

En plus de partager la vidéo, Ayan exprime son enthousiasme avant la sortie du film en écrivant : “10 DAYS TO GO. Je ne peux pas croire qu’il ne nous reste que 10 jours avant la sortie de Brahmāstra. Toutes ces années, Brahmāstra m’a appartenu principalement. et à l’équipe de base qui m’entoure.”

“Mais à partir du 9 septembre, il appartiendra davantage au public qui le vit et, espérons-le, l’apprécie ! Des journées de travail très émouvantes, nerveuses, passionnantes et non-stop alors que nous nous préparons à laisser Brahmāstra sortir pleinement dans ce monde !”, le cinéaste a conclu qui fait son retour à la direction après neuf ans avec Brahmastra.





Avant l’épopée d’aventures fantastiques à méga budget, Ayan n’a réalisé que deux films dans sa carrière et tous deux mettaient en vedette Ranbir en tant que héros principal avec lequel il a de nouveau collaboré pour Brahmastra. Il a fait ses débuts en 2009 avec le drame romantique sur le passage à l’âge adulte Wake Up Sid dans lequel Konkona Sen Sharma était jumelé avec l’acteur de Shamshera.

Après quatre ans, il a de nouveau réalisé un drame romantique sur le passage à l’âge adulte intitulé Yeh Jawaani Hai Deewani qui a vu Ranbir partager l’espace d’écran avec son ex-petite amie Deepika Padukone. Leur chimie a été très appréciée dans le film, qui s’est également avéré être un blockbuster mondial avec des gains de plus de 300 crore Rs au box-office mondial.

Outre Ranbir et Alia, le film met également en vedette Amitabh Bachchan, Mouni Roy et la superstar du Sud Nagarjuna Akkineni dans des rôles clés. Brahmastra Part One: Shiva, qui sortira en hindi, tamoul, malayalam, telugu et kannada, est destiné à être la première partie de la trilogie Astraverse.