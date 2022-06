Ayan Mukerji rompt le silence sur «Ranbir Kapoor portant des chaussures à l’intérieur du temple» après que #BoycottBrahmastra commence à être tendance

Le cinéaste Ayan Mukerji a rompu son silence après que les internautes aient critiqué la bande-annonce en raison de l’une de ses scènes montrant « Ranbir Kapoor portant des chaussures dans le temple ». Après cette controverse, BoycottBrahmastra a commencé à faire son chemin sur les réseaux sociaux.

Ayan Mukherji a publié une déclaration dans laquelle il a mentionné que « Ranbir n’entre pas dans le temple mais dans Durga Puja Pandal ». Tout en se justifiant, il a écrit: «Nous avons eu des gens dans notre communauté, bouleversés à cause d’un plan dans notre bande-annonce – le personnage de Ranbir portant des chaussures alors qu’il sonne une cloche. En tant que créateur de ce film (et passionné), je voulais humblement aborder ce qui s’est passé ici. Dans notre film, Ranbir n’entre pas dans un temple, mais dans un Durga Puja Pandal.





« Célébration de Durga Puja pour… 75 ans ! Un, dont je fais partie depuis mon enfance. D’après mon expérience, nous n’enlevons nos chaussures que sur la scène où se trouve la déesse, et non lorsque vous entrez dans le Pandal », a-t-il déclaré.

Ayan a ajouté: «Il est personnellement important pour moi de tendre la main à tous ceux qui ont pu être contrariés par cette image… car avant tout, Brahmāstra est créé comme une expérience cinématographique qui respecte et célèbre la culture, les traditions et les traditions indiennes. l’histoire. C’est au cœur de la raison pour laquelle j’ai fait ce film, il est donc très important pour moi que ce sentiment atteigne chaque Indien qui regarde Brahmāstra !

La bande-annonce de l’un des films les plus attendus du cinéma indien, Brahmastra avec Ranbir Kapoor et Alia Bhatt dans les rôles principaux est finalement sortie ce mercredi 15 juin. Avec Brahmastra, Ayan Mukerji revient à la réalisation après neuf ans à la barre de Ranbir Kapoor pour la dernière fois. -Drame romantique Yeh Jawaani Hai Deewani de Deepika Padukone en 2013. Avant YJHD, il a fait ses débuts en tant que réalisateur avec Wake Up Sid en 2009 qui mettait également en vedette Ranbir dans le rôle principal avec Konkona Sen Sharma.

LIRE | Bande-annonce de Brahmastra: les internautes applaudissent la chimie de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt, appelez-la « zabardast »

Outre Ranbir et Alia, l’aventure fantastique met en vedette Amitabh Bachchan, la superstar du Sud Nagarjuna et Mouni Roy dans des rôles clés. Depuis la sortie de la bande-annonce, les internautes ont applaudi le VFX qualifiant le film de véritable spectacle visuel qui doit être vécu sur le plus grand écran.

Ayan a prévu Brahmastra comme la trilogie, une franchise cinématographique en trois parties et le début du premier univers original de l’Inde, The Astraverse. Brahmastra Part One: Shiva devrait sortir en salles le 9 septembre.