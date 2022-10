Ayan Mukerji révèle qu’il a apporté des modifications à la version OTT de Ranbir Kapoor, le film d’Alia Bhatt

Après le succès retentissant de l’épopée d’aventure fantastique Brahmastra Part One: Shiva, la star de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt est maintenant prête pour sa sortie en streaming le 4 novembre sur Disney + Hotstar. Le réalisateur du film, Ayan Mukerji, s’est rendu sur son compte Instagram et a partagé la date de sortie d’OTT à l’occasion de Chhoti Diwali le dimanche 23 octobre.

Partageant la vidéo d’annonce, Ayan, qui n’a auparavant réalisé que deux films, à savoir Wake Up Sid et Yeh Jawaani Hai Deewani, a écrit : “BRAHMĀSTRA & DISNEY+ HOTSTAR À partir du 4 novembre, Brahmāstra entame un nouveau voyage en devenant disponible en streaming sur Disney+ Hotstar !”.

Dans son autre article, il a révélé que l’équipe avait apporté quelques modifications à la version OTT en écrivant : “Nous avons continué à travailler sur le film depuis sa sortie en salles pour affiner techniquement le film pour vos téléphones, téléviseurs et ordinateurs… ajouté quelques petites choses subtiles au film et je suis ravi que Brahmāstra soit bientôt chez vous afin qu’il puisse être vécu à nouveau de la manière la plus pratique ! Joyeux Diwali à tous !!!”.





Le film a rapporté un total de Rs 425 crore au box-office mondial, se révélant être le film hindi le plus rentable de l’année. Brahmastra Part One: Shiva est la première partie de la trilogie prévue dans l’Astraverse basée sur d’anciens astras indiens tels que Jal Astra, Agnyastra et Vanarastra, entre autres, Brahmastra étant l’astra le plus puissant de tout l’univers.

Outre Ranbir et Alia, l’artiste à gros budget met également en vedette Amitabh Bachchan, Mouni Roy et Nagarjuna dans des rôles essentiels avec Shah Rukh Khan jouant un camée crucial. Alors que Deepika Padukone a joué une apparition en un clin d’œil en tant que mère de Shiva, Amrita, et continuera également son rôle dans la trilogie, la rumeur dit que son mari Ranveer Singh jouera le père de Shiva, Dev dans la suite Brahmastra Part Two: Dev.