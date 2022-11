Ayan Mukerji révèle que Ranbir Kapoor a été la première personne avec qui il a partagé l’idée du film

L’épopée d’aventure fantastique Brahmastra Part One: Shiva, avec Ranbir Kapoor et Alia Bhatt en tête, continue de faire les gros titres même après deux mois de sa sortie. Des rumeurs sur le casting de Dev au budget du film, la réalisation d’Ayan Mukerji est toujours l’un des films hindi dont on parle le plus sur les réseaux sociaux.

Récemment, Ayan a parlé de sa relation avec Ranbir qu’il a réalisé dans ses deux films précédents, à savoir Wake Up Sid et Yeh Jawaani Hai Deewani. Le réalisateur a également partagé comment il a réuni l’ensemble du casting du film de Mouni Roy, Amitabh Bachchan et Nagarjuna jouant des rôles essentiels pour Shah Rukh Khan vu dans un camée mémorable.





Parlant de l’acteur de Rockstar, Ayan a déclaré : “Il a été un véritable partenaire dans ce voyage. C’est la première personne à qui j’ai dit quand l’idée m’est venue. En dehors du film, et en tant qu’acteur et producteur sur Brahmāstra, il est de la famille. Quelqu’un qui me soutiendra toujours. L’implication de Ranbir est primordiale ! Dans mon travail, dans ma vie, dans ma carrière, et certainement dans Brahmāstra et son voyage à venir.

En mettant l’ensemble pour l’épopée fantastique, le réalisateur a ajouté: “Quand nous avons commencé à écrire les personnages, j’étais très clair sur qui ils étaient et ce que je voulais qu’ils représentent. Et j’ai eu beaucoup de chance, que certains des meilleurs talents de le pays – non seulement a aimé ces personnages, mais a soutenu la vision globale du projet et ce que nous essayons de créer. Je suis très reconnaissant à l’ensemble de la distribution pour ce soutien. Cela a fait de Brahmāstra ce qu’il est aujourd’hui.

Pendant ce temps, Brahmastra est maintenant sorti sur la plateforme de streaming Disney + Hotstar le 4 novembre. Depuis sa sortie OTT à 00h00, les internautes ont publié des tweets appréciant le spectacle visuel du film, la narration épique, le scénario intrigant et les incroyables effets visuels.