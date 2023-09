Ayan Mukerji partage un aperçu de Brahmastra 2 et 3 avec Alia Bhatt et Ranbir Kapoor alors que leur premier test de la première partie devient viral

Ayan Mukerji annoncé Brahmastra 2 et Brahmastra 3 développements en partageant les illustrations des films, et les fans en deviennent gaga. Alia Bhatt elle aussi a consulté son Instagram et a partagé une vidéo BTS amusante où son premier test pour Brahmastra avec Ranbir Kapoor gagne les cœurs et est instantanément devenu viral, et les fans sont impressionnés par leur chimie crépitante. Alia Bhatt nous a ramenés à l’époque depuis Brahmastra a commencé, et en effet, cela semblait être un processus amusant, et nous avons hâte qu’ils reviennent sous la forme d’Isha et Shiva. Mais cette fois, il y aura une entrée sur Dev et Amrita, et la deuxième partie est entièrement consacrée à leur histoire d’amour.

Alia Bhatt partage le BTS amusant de Brahmastra alors que le film termine un an

La vidéo amusante BTS d’Alia Bhatt montre comment ils se sont rapprochés et comment leur histoire d’amour a décollé. Dans la vidéo, Alia a mentionné qu’elle partageait la preuve de son cœur : Un morceau de notre cœur, je ne peux pas croire que cela fait déjà une année entière. » Brahmastra a terminé un an et les fans adorent l’aperçu partagé par Mme Bhatt et lui demandent quand ils annonceront les dates de sortie de Brahmastra 2 et 3.

L’annonce du développement de Brahmastra 2 et 3 a enthousiasmé les fans.

Alors qu’Ayan laissait tomber un aperçu de Brahmastra 2 développements à travers les œuvres d’art, les fans ne peuvent s’empêcher de deviner que Ranveer Singh est Dev, et ils sont seulement ravis de regarder la guerre d’amour entre les tourtereaux. Cependant, Ranbir Kapoor jouerait un double rôle dans le film, et il ne jouerait que le personnage de Dev, et l’alchimie entre Deepika et Alia enflammerait l’écran encore et encore. Brahmastra comporte également Hrithik Roshan dans un rôle central. Brahmastra est produit par Karan Joharet il est seulement fier d’Ayan Mukerji et est impressionné par sa vision.