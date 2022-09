Ayan Mukerji est l’homme du moment car son projet le plus ambitieux, la trilogie Brahmastra a pris un bon départ avec des critiques élogieuses des cinéphiles pour la première partie : Shiva, avec Ranbir Kapoor et Alia Bhatt dans les rôles principaux. La narration et les effets visuels sont considérés comme les plus grandes forces du film sorti en salles le 9 septembre.

La séquence post-climax du film a révélé le titre de sa suite Brahmastra Part Two: Dev après l’avoir présenté comme le père de Shiva et l’antagoniste principal, mais le cinéaste est assez intelligent pour attirer le public et n’a pas montré l’acteur qui incarnera Dev . Cependant, Deepika Padukone a été montrée comme la mère de Shiva, Amrita, dans une apparition en un clin d’œil.

Maintenant, dans une récente interview, le réalisateur de Yeh Jawaani Hai Deewani et Wake Up Sid a partagé des détails cruciaux sur la suite et a même informé le public que l’équipe envisageait de sortir Brahmastra Part Two: Dev après trois ans en décembre 2025. Il a fallu plus plus de cinq ans pour que le tournage du premier volet soit terminé.

Quand Ayan a été interrogé sur Dev et la suite de Brahmastra, il a déclaré à IndianExpress.com : “Je ne peux répondre qu’à très peu de choses sur Dev. L’idée était de créer une indication très claire de la direction que nous allons suivre avec la narration. Que nous sommes maintenant entrer vraiment dans l’histoire de notre antagoniste. Le décoder, vous donner une accroche à laquelle vous accrocher pour la deuxième partie. Dev est le pivot de toute la trilogie Brahmastra.





Il a même ajouté que la première partie n’était que la fondation et la mise en place de la trilogie. Bien que plusieurs noms aient été évoqués, de Hrithik Roshan à Ranveer Singh pour jouer Dev, le réalisateur est à peu près le même et a déclaré qu’il annoncerait son casting le moment venu.

Ayan a ajouté que le scénario de la deuxième partie était déjà en place et que l’équipe visait à publier la suite en décembre 2025. Lorsqu’on lui a demandé quand commenceraient-ils à tourner pour la même chose, il a déclaré au portail : “Nous irons sur les étages le jour nous sommes reposés de la première partie. L’équipe de base se réunit et nous disons: “Ok, nous voulons faire la deuxième partie et voulons qu’elle sorte en décembre 2025 et nous visons cela”. Et puis nous sommes sur les planchers “, ajoutant que un film comme celui-ci nécessite un travail égal sur la pré-production, les effets visuels et la post-production.

Mettant également en vedette Amitabh Bachchan, Nagarjuna, Mouni Roy et Shah Rukh Khan dans un rôle de camée, Brahmastra Part One: Shiva joue actuellement dans les théâtres en 2D, 3D et IMAX 3D en langues hindi, tamoule, télougou, malayalam et kannada.