Ayan Mukerji dévoile les premiers concepts artistiques de Brahmastra 2 et fait allusion à une bataille épique entre Amrita et Dev, les fans le qualifient de « fou »

Ayan Mukerji dévoile les premiers concepts artistiques intrigants de Brahmastra-Part 2: Dev et laisse les fans enthousiasmés.

Après le succès de Brahmastra Part One : Shiva, Ayan Mukerji a promis les parties 2 et 3 au public. Alors que le film termine un an, le cinéaste a partagé une vidéo intrigante montrant l’inspiration derrière Brahmastra 2 et a laissé les fans enthousiasmés.

Samedi, Ayan Mukerji a utilisé son Instagram et a partagé les premiers concepts artistiques de Brahmastra-Part 2 : Dev et a écrit : « BRAHMĀSTRA – DEUXIÈME PARTIE : Les premiers travaux d’art conceptuel de DEV ont nécessité quelques mois de travail constant sur la vision et l’histoire de Brahmastra 2 et 3 ! En ce jour spécial pour la Team Brahmāstra, j’avais envie de partager quelques images clés de notre Inspiration.





La vidéo fait allusion à une bataille épique entre Amrita et Dev et Shiva pourrait également être vue en train de se battre avec Dev. La vidéo a intrigué les fans et les a enthousiasmés. L’un des commentaires disait : « j’attends celui-ci avec impatience ». Un autre a écrit : « Cela a l’air incroyable. » Un autre fan a commenté: « Ça a l’air fou. » Un autre commentaire disait : « Nous voulons la plus grande bataille du cinéma indien dans ce film. »

Plus tôt en mars, Ayan Mukerji a annoncé que les parties 2 et 3 de Brahmastra seraient tournées simultanément et que le film sortirait avec un intervalle d’un an. Cependant, plus tôt, des rumeurs circulaient selon lesquelles, en raison des retombées entre Karan Johar et le cinéaste, les films avaient été suspendus. Le cinéaste a publié aujourd’hui une vidéo confirmant que les films sont en cours. Célébrant le premier anniversaire de Brahmastra-Première partie : Shiva, Ayan a écrit : « Joyeux 1er anniversaire, Brahmästra !* Merci pour toute la créativité, tout le travail acharné et pour toutes les leçons de réalisation de films et de vie ! PS : Je partagerai dans un instant quelques premières œuvres d’art de la prochaine étape du voyage du Brahmastra… ! »

Brahmastra-Part One : Shiva mettait en vedette Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Amitabh Bachchan et Mouni Roy Shah Rukh Khan et Deepika Padukone ont eu de superbes apparitions dans le film. Le film a continué à être un grand succès et a collecté Rs 269,4 crores au box-office national et Rs 431 crores dans le monde.

