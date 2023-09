Ayan Mukerji confirme que les parties 2 et 3 sont en cours de développement alors que des rumeurs circulent selon lesquelles elles seraient abandonnées

Ayan Mukerji confirme que les parties 2 et 3 de Brahmastra sont en cours alors que des informations font état de leur mise sur les tablettes.

Le premier film de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt ensemble, Brahmastra a fêté 1 an aujourd’hui. Le film a impressionné le public et a connu un succès retentissant. Maintenant, Ayan Mukerji a promis de partager bientôt une mise à jour sur la prochaine partie.

Samedi, Ayan Mukerji a utilisé son Instagram et a partagé un montage de toutes les scènes du film qui donnent la chair de poule. Le cinéaste a écrit une note sincère et a également promis de dévoiler quelques illustrations de la prochaine partie du film. Le cinéaste a écrit : « Joyeux 1er anniversaire, Brahmastra !* Merci pour toute la créativité, tout le travail acharné et pour toutes les leçons de réalisation cinématographique et de vie ! PS : Je partagerai dans un instant quelques premières œuvres d’art de la prochaine étape du voyage du Brahmästra… ! »





Dharma Productions s’est également rendu sur Twitter et a partagé la vidéo en écrivant : « Pour une expérience cinématographique qui dépeint magnifiquement le pouvoir de l’amour et de la lumière contre toute attente ! Célébration du #1Année de Brahmastra ! »

Les internautes ont exprimé leur enthousiasme et ont même demandé à Ranbir Kapoor et Deepika Padukone de jouer le rôle de Dev et Amrita dans la deuxième partie. L’un des commentaires disait : « Faites en sorte que la partie 2 soit plus consacrée à Astras et moins à Ranbir et Alia, s’il vous plaît. » Un autre fan a écrit : « Ranbir et Deepika pour Dev et Amrita ». Un autre a écrit : « Dev devrait être uniquement Ranbir ! Les mêmes acteurs père-fils travaillent monsieur, veuillez regarder Jawan pour référence. Un autre commentaire disait : « Mes plus sincères félicitations pour le premier an du Brahmästra. Merci d’avoir offert à l’Inde l’artiste de masse le plus spectaculaire jamais créé. Vous êtes notre inspiration. J’attends avec impatience les 2 prochains volets, ainsi que le spin-off.

Dirigés par Ayan Mukerji, les stars de Brahmastra Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Mouni Roy, Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan et Deepika Padukone ont également fait une apparition dans le film. Sorti le 9 septembre 2022, le film a collecté Rs 269,4 crore au box-office national et Rs 431 crore dans le monde.

En mars, Ayan Mukerji a partagé un message révélant qu’il réaliserait Brahmastra 2 et 3 ensemble et qu’il sortirait les deux dans un intervalle d’un an. Alors que Brahmastra Part 2 : Dev sortira en décembre 2026, la partie 3 sortira en salles en décembre 2027.

